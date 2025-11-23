Em menos de uma semana após o lançamento do programa Muralha Paulista na cidade, muitos empresários da cidade já se mobilizam para ajudar a Polícia Militar no combate ao crime. Além das empresas, agora moradores e comerciantes também podem colocar seus equipamentos de monitoramento de segurança à disposição das autoridades nesta nova fase do programa.

A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo tem como meta utilizar a tecnologia e a integração de sistemas de câmeras (públicas e privadas) para reforçar a segurança pública e combater a criminalidade em tempo real.

As imagens, validadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), são incorporadas ao centro de fusão de dados do programa, que utiliza inteligência artificial para identificar veículos roubados, pessoas procuradas, movimentações suspeitas e auxiliar na localização de desaparecidos.