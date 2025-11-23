Em menos de uma semana após o lançamento do programa Muralha Paulista na cidade, muitos empresários da cidade já se mobilizam para ajudar a Polícia Militar no combate ao crime. Além das empresas, agora moradores e comerciantes também podem colocar seus equipamentos de monitoramento de segurança à disposição das autoridades nesta nova fase do programa.
A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo tem como meta utilizar a tecnologia e a integração de sistemas de câmeras (públicas e privadas) para reforçar a segurança pública e combater a criminalidade em tempo real.
As imagens, validadas pela SSP (Secretaria da Segurança Pública), são incorporadas ao centro de fusão de dados do programa, que utiliza inteligência artificial para identificar veículos roubados, pessoas procuradas, movimentações suspeitas e auxiliar na localização de desaparecidos.
Em Piracicaba, o Muralha Paulista está ativo desde julho deste ano, com uso de câmeras públicas. Agora, desde a última semana, já conta também com imagens de câmeras de segurança de moradores e comerciantes. Assim, qualquer pessoa que tenha monitoramento voltado para a via pública pode ser um colaborador.
“Não aderi ainda, mas pretendo e apoio tudo que puder ajudar na segurança da nossa cidade e da região em que estamos”, disse o esportista e empresário Lukas Bueno, que tem uma academia no bairro do Caxambu.
Lukas tem várias câmeras de monitoramento das vias próximas de seu centro de treinamento. Porém, por enquanto, ele declarou que não presenciou nenhum tipo de delito. “As câmeras da academia (registraram até agora) só batida de carro”, informou o esportista e empresário.
A Acipi (Associação Comercial e Industrial Piracicaba) informou que nestes primeiros dias, algumas empresas já se uniram ao Muralha Paulista. A Drogal, por exemplo, é uma das que aderiram. Marcelo Cançado, diretor administrativo da rede, comentou que todas as 44 unidades de Piracicaba estão se cadastrando ao sistema.
O presidente da entidade, Mauricio Benato, acredita que a adesão virá gradualmente. “A Acipi reúne um número expressivo de empresas associadas. Estamos replicando as informações e à disposição para o esclarecimento de dúvidas. Minha expectativa é que a maioria se interesse pelo programa — especialmente quando perceberem os benefícios práticos e o impacto coletivo gerado por essa integração”, declarou.
Benato, que é um dos sócios-proprietários da Polar Distribuidora de Produtos para Sorvetes, também está colaborando. “A Polar já preencheu o formulário e oficializou a adesão. Entendemos que segurança é responsabilidade compartilhada e queremos contribuir de forma efetiva para fortalecer o monitoramento na cidade”, declarou.
Para o empresário, a iniciativa é extremamente positiva, pois amplia a capacidade de vigilância, cria uma rede colaborativa entre empresas e Poder Público e, sobretudo, acelera a resposta a situações de risco.
“Quando o setor produtivo se une a projetos estruturados como esse, todo o ecossistema comercial ganha: comerciantes, consumidores e a própria cidade. É uma ação da Polícia Militar que merece toda a credibilidade por estar alinhada ao que há de mais eficiente em segurança urbana”, acrescentou.
Em todo o Estado de São Paulo, a iniciativa já atraiu mais de 500 prefeituras desde julho. Agora, com o auxílio de empresas e moradores, o Muralha Paulista funciona em mais de 200 cidades do Estado.