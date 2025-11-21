A medida encerra uma ação civil pública aberta para apurar práticas consideradas abusivas pelo MP. Entre os problemas identificados estavam longos atrasos nas entregas, falta de reembolso a consumidores prejudicados e descumprimento de ofertas — condutas que infringem o Código de Defesa do Consumidor.

A WePink, marca de cosméticos fundada pela influenciadora Virginia Fonseca, terá de desembolsar R$ 5 milhões em indenização por dano moral coletivo, após firmar um acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO). O valor será repassado ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e dividido em 20 parcelas.

O caso ganhou força devido ao volume expressivo de reclamações. Somando registros no Procon Goiás e na plataforma Reclame Aqui, mais de 120 mil queixas foram contabilizadas nos últimos dois anos, levando o Ministério Público a intensificar a investigação.

Além do pagamento milionário, o acordo estabelece normas rígidas para o funcionamento da empresa. A partir de agora, a WePink só poderá realizar promoções, lançamentos ou transmissões de vendas ao vivo mediante comprovação de estoque físico ou capacidade real de produção e entrega.

Também ficou determinado que a marca deve implementar mecanismos de verificação de disponibilidade dos produtos que possam ser auditados pelo MPGO e visualizados pelos consumidores. Fica proibida, ainda, a prática de vender itens sem estoque ou oferecer pré-vendas sem informar com clareza os prazos de fabricação e envio.