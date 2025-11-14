14 de novembro de 2025
DICAS

Conheça os melhores hotéis de Piracicaba

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik

A cidade de Piracicaba, com sua atmosfera acolhedora e localização estratégica no interior paulista, oferece boas opções de hospedagem para diferentes perfis — desde viajantes a negócios até quem vem para lazer ou turismo cultural. A seguir, veja algumas das melhores escolhas de hotéis na cidade!

  Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Hotel Nacional Inn Piracicaba

Endereço: Rua do Rosário, 1358 - Centro

Contato: 19 3428-4000 / 19 2115-0864 / 19 996732002

Saiba mais.

Hotel Beira Rio 

Endereço: Rua Luiz de Queiroz, 51 - Centro

Contato: reserva@beirariopalacehotel.com.br / Telefone: (19) 3401-1000

Saiba mais.

New Life | Apart Hotel Piracicaba

Endereço: R. Morais Barros, 555 - Centro

Contato: 19 99250-3743 / 19 3301-6800 / reservas@newlifepiracicaba.com.br

Saiba mais.

Asa Hotel

Endereço: R. Voluntários de Piracicaba, 429 - Centro

Contato: 19 3432-3622 / reserva@asahotel.com.br

Saiba mais.

Occitano Apart Hotel

Endereço: Rua Marcelo Vacchi, 100 - Morumbi

Contato: Telefone - (19) 3429-0029 / Recepção – (19) 98756-8214 / Reservas – (19) 98206-6463 e reservas@occitanohotel.com.br

Saiba mais.

Antonio’s Palace Hotel

Endereço: Av. Independência, 2.805 – Alemães

Contato: (19) 3417-6000 / 19 99728-4570

Saiba mais.

