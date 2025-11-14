A cidade de Piracicaba, com sua atmosfera acolhedora e localização estratégica no interior paulista, oferece boas opções de hospedagem para diferentes perfis — desde viajantes a negócios até quem vem para lazer ou turismo cultural. A seguir, veja algumas das melhores escolhas de hotéis na cidade!
Hotel Nacional Inn Piracicaba
Endereço: Rua do Rosário, 1358 - Centro
Contato: 19 3428-4000 / 19 2115-0864 / 19 996732002
Hotel Beira Rio
Endereço: Rua Luiz de Queiroz, 51 - Centro
Contato: reserva@beirariopalacehotel.com.br / Telefone: (19) 3401-1000
New Life | Apart Hotel Piracicaba
Endereço: R. Morais Barros, 555 - Centro
Contato: 19 99250-3743 / 19 3301-6800 / reservas@newlifepiracicaba.com.br
Asa Hotel
Endereço: R. Voluntários de Piracicaba, 429 - Centro
Contato: 19 3432-3622 / reserva@asahotel.com.br
Occitano Apart Hotel
Endereço: Rua Marcelo Vacchi, 100 - Morumbi
Contato: Telefone - (19) 3429-0029 / Recepção – (19) 98756-8214 / Reservas – (19) 98206-6463 e reservas@occitanohotel.com.br
Antonio’s Palace Hotel
Endereço: Av. Independência, 2.805 – Alemães