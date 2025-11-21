O XV de Piracicaba confirmou a contratação de quatro novos atletas para a composição do elenco que disputará a temporada de 2026. Os jogadores se apresentaram ao clube no dia 17 de novembro, realizaram exames médicos e já estão integrados à comissão técnica. Os reforços são o goleiro Victor Golas, o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn, o lateral-direito Luis Melo e o volante Maurício Oliveira. O movimento da equipe visa fortalecer setores estratégicos e dar sequência ao projeto de montagem do plantel para o ano seguinte.

Victor Golas chega ao clube após passagem pelo Caxias do Sul, onde disputou 11 partidas em 2025, incluindo sete pelo Campeonato Gaúcho. O goleiro tem histórico de atuações em clubes como Inter de Limeira, Rio Claro e Novorizontino. Golas também conta com experiência internacional, tendo jogado pelo FK Panevezys, da Lituânia, em 2021, e com formação de base no Sporting e Braga, de Portugal.