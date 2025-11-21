O XV de Piracicaba confirmou a contratação de quatro novos atletas para a composição do elenco que disputará a temporada de 2026. Os jogadores se apresentaram ao clube no dia 17 de novembro, realizaram exames médicos e já estão integrados à comissão técnica. Os reforços são o goleiro Victor Golas, o lateral-esquerdo Gustavo Kuhn, o lateral-direito Luis Melo e o volante Maurício Oliveira. O movimento da equipe visa fortalecer setores estratégicos e dar sequência ao projeto de montagem do plantel para o ano seguinte.
Victor Golas chega ao clube após passagem pelo Caxias do Sul, onde disputou 11 partidas em 2025, incluindo sete pelo Campeonato Gaúcho. O goleiro tem histórico de atuações em clubes como Inter de Limeira, Rio Claro e Novorizontino. Golas também conta com experiência internacional, tendo jogado pelo FK Panevezys, da Lituânia, em 2021, e com formação de base no Sporting e Braga, de Portugal.
Gustavo Kuhn, novo reforço para a lateral esquerda, vem do Capivariano. Na temporada anterior, Kuhn participou de dez jogos pelo Pouso Alegre, por empréstimo, também fez parte do elenco do Água Santa, embora sem registro de jogos. O lateral reúne passagens por São José e APAFUT.
Luis Melo reforça o Nhô Quim após uma temporada pelo São José, na qual disputou 15 jogos, sendo 11 pela Copa Paulista e quatro pela Série A2. Melo foi formado nas categorias de base do Bragantino e defendeu o Capivariano em 2024.
O volante Maurício Oliveira retorna ao XV. Maurício, foi figura presente no meio-campo do time no último Paulistão A2 e estava no Atlético Tubarão. Ele se encontra em fase de preparação para iniciar a defesa da camisa zebrada.
Saídas confirmadas
Além dos reforços, o XV de Piracicaba comunicou a rescisão consensual do contrato do lateral-esquerdo Gabriel Augusto, que participou de apenas um jogo em 2025. O jogador se transferiu para o URT, de Minas Gerais.
Dois atletas que tiveram seus contratos renovados não se apresentaram ao grupo principal: o meia Messias e o atacante Gustavo. Ambos estão em fase final de negociação para deixar o Alvinegro Piracicabano por empréstimo. recebeu poucas oportunidades sob o comando de Moisés Egert.
Já o atacante Igor Bolt, que retornou de empréstimo ao Náutico, também esteve ausente da reapresentação por razões pessoais não detalhadas pelo clube. A tendência é que retorne em breve aos treinamentos.