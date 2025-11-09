O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (19), o edital de seu novo concurso público. O certame visa preencher 9.590 vagas temporárias para profissionais de nível médio, conforme detalhado no Diário Oficial da União.

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será o maior já realizado pelo instituto para contratação temporária e destina os aprovados à "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". O prazo dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos.

Período de Inscrição e Provas