O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (19), o edital de seu novo concurso público. O certame visa preencher 9.590 vagas temporárias para profissionais de nível médio, conforme detalhado no Diário Oficial da União.
O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será o maior já realizado pelo instituto para contratação temporária e destina os aprovados à "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". O prazo dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos.
Período de Inscrição e Provas
O período para inscrições se inicia às 16h do dia 19 de novembro e se estende até as 23h59 do dia 11 de dezembro. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 38,50.
As provas estão programadas para serem aplicadas em 22 de fevereiro de 2026. A previsão é que o resultado final do concurso seja divulgado entre março e abril de 2026.
A organização do certame está a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca.
Cargos e Remuneração
Este processo seletivo de temporários foi classificado pelo instituto como o "maior" da sua história. A distribuição das vagas e a remuneração por cargo são as seguintes:
Agente de Pesquisas e Mapeamento
- Função: Coleta de informações.
- Remuneração: R$ 2.676,24.
- Total de Vagas: 8.480.
- Ampla Concorrência: 5.512
- Pessoas Pretas ou Pardas: 2.120
- Pessoas Indígenas: 254
- Quilombolas: 170
- Pessoas com Deficiência: 424
Supervisor de Coleta e Qualidade
- Função: Supervisão de Coleta e Qualidade.
- Remuneração: R$ 3.379,00.
- Total de Vagas: 1.110.
- Ampla Concorrência: 715
- Pessoas Pretas ou Pardas: 275
- Pessoas Indígenas: 33
- Quilombolas: 22
- Pessoas com Deficiência: 55
O último concurso do IBGE ocorreu em 2023, quando o governo federal autorizou a contratação de 8.141 funcionários temporários para auxiliar na elaboração de pesquisas. Além disso, no ano anterior, o instituto integrou o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), ofertando 895 oportunidades.