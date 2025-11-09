19 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
OPORTUNIDADES

9 mil vagas: IBGE tem inscrições abertas para concurso

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
O período para inscrições se inicia às 16h do dia 19 de novembro e se estende até as 23h59 do dia 11 de dezembro. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 38,50
O período para inscrições se inicia às 16h do dia 19 de novembro e se estende até as 23h59 do dia 11 de dezembro. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 38,50

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (19), o edital de seu novo concurso público. O certame visa preencher 9.590 vagas temporárias para profissionais de nível médio, conforme detalhado no Diário Oficial da União.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) será o maior já realizado pelo instituto para contratação temporária e destina os aprovados à "realização de pesquisas de natureza estatística efetuadas pelo IBGE em todo o território nacional". O prazo dos contratos será de um ano, podendo ser prorrogado por até três anos.

Período de Inscrição e Provas

O período para inscrições se inicia às 16h do dia 19 de novembro e se estende até as 23h59 do dia 11 de dezembro. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 38,50.

As provas estão programadas para serem aplicadas em 22 de fevereiro de 2026. A previsão é que o resultado final do concurso seja divulgado entre março e abril de 2026.

A organização do certame está a cargo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da banca.

Cargos e Remuneração

Este processo seletivo de temporários foi classificado pelo instituto como o "maior" da sua história. A distribuição das vagas e a remuneração por cargo são as seguintes:

Agente de Pesquisas e Mapeamento

  • Função: Coleta de informações.
  • Remuneração: R$ 2.676,24.
  • Total de Vagas: 8.480.
  • Ampla Concorrência: 5.512
  • Pessoas Pretas ou Pardas: 2.120
  • Pessoas Indígenas: 254
  • Quilombolas: 170
  • Pessoas com Deficiência: 424

Supervisor de Coleta e Qualidade

  • Função: Supervisão de Coleta e Qualidade.
  • Remuneração: R$ 3.379,00.
  • Total de Vagas: 1.110.
  • Ampla Concorrência: 715
  • Pessoas Pretas ou Pardas: 275
  • Pessoas Indígenas: 33
  • Quilombolas: 22
  • Pessoas com Deficiência: 55

O último concurso do IBGE ocorreu em 2023, quando o governo federal autorizou a contratação de 8.141 funcionários temporários para auxiliar na elaboração de pesquisas. Além disso, no ano anterior, o instituto integrou o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), ofertando 895 oportunidades.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários