O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região realizou a Assembleia de avaliação para votação da proposta patronal 2025/2026. O ato de grande importância aos trabalhadores, aconteceu no Clube Recreativo da categoria nesta terça-feira, dia 18.

Os trabalhadores presentes ouviram do presidente do Sindicato que liderou a Assembleia, Wagner da Silveira (Juca), como foram as rodadas de negociação junto ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (Simespi), “A Campanha teve início no mês de setembro, e em todas as negociações que acompanhei essa foi a mais difícil de ser concretizada.

Vale ressaltar que tivemos, desde a primeira Assembleia, todo o apoio dos trabalhadores, o que fortaleça e muito a categoria”.