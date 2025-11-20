O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região realizou a Assembleia de avaliação para votação da proposta patronal 2025/2026. O ato de grande importância aos trabalhadores, aconteceu no Clube Recreativo da categoria nesta terça-feira, dia 18.
Os trabalhadores presentes ouviram do presidente do Sindicato que liderou a Assembleia, Wagner da Silveira (Juca), como foram as rodadas de negociação junto ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (Simespi), “A Campanha teve início no mês de setembro, e em todas as negociações que acompanhei essa foi a mais difícil de ser concretizada.
Vale ressaltar que tivemos, desde a primeira Assembleia, todo o apoio dos trabalhadores, o que fortaleça e muito a categoria”.
As Assembleias foram também realizadas na porta das empresas para que todos tivessem acesso aos rumos das negociações junto ao Sindicato Patronal.
E com a aprovação dos trabalhadores pelo 3º ano consecutivo, os metalúrgicos confirmaram o aumento real, com a reposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), tendo o reajuste de 5% no salário, a cesta básica com reajuste de 9% e o vale alimentação especial de natal de 15%.
Além de renovadas, a Participação nos Lucros e ou Resultados (PLR) e todas as cláusulas da Convenção Coletiva, sem alterações nenhuma alteração.
Após a aprovação dos trabalhadores, os diretores do Sindicato se dirigiram até o Sindicato Patronal para assinar o acordo. Segundo o presidente Wagner (Juca), o trabalhador precisa reconhecer a sua importância para o desenvolvimento do país, “Nossa força de trabalho move os negócios, portanto, precisamos buscar os nossos direitos.
O trabalhador saiu vitorioso mais uma vez, quando falamos do financeiro, é preciso levar em consideração os ganhos do reajuste salarial, da cesta básica e da cesta especial de natal.
Além de ter a certeza que nossa categoria tem uma Convenção com 84 cláusulas vigentes, se não fossem elas não chegariam a ter o reconhecimento e respeito que temos. Isso é resultado de uma entidade atuante em prol do trabalhador”.
Os trabalhadores metalúrgicos contam com atendimentos e infraestrutura para a categoria em sua Sede no centro de Piracicaba, Subsede no bairro Santa Terezinha, Subsede na cidade de Rio das Pedras, além do Clube Recreativo. E caso o trabalhador prefira acessar os diretores, eles se encontram na base das empresas, e alguns integrantes também atendem na Sede os trabalhadores.