Menina: Betina Svelnys Araujo

Faleceu anteontem, nesta cidade, filha do Sr. Edinilson Jodinis Ramos Araujo e da Sra. Karina Sevelnys dos Santos. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Cristino Pereira da Costa

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Antonio Pereira da Costa e da Sra. Francelina de Sousa, era casado com a Sra. Maria Aparecida Barbosa da Silva. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Eduardo de Melo Ferreira

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Glaycon Andrade Ferreira e da Sra. Wilma de Melo Ferreira; deixa os filhos: Nicolas Durand Ferreira, casado com a Sra. Samantha Lemener; Julia Gallant Ferreira e Celina Durand Ferreira, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.