Menina: Betina Svelnys Araujo
Faleceu anteontem, nesta cidade, filha do Sr. Edinilson Jodinis Ramos Araujo e da Sra. Karina Sevelnys dos Santos. Deixa demais familiares. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Cristino Pereira da Costa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Antonio Pereira da Costa e da Sra. Francelina de Sousa, era casado com a Sra. Maria Aparecida Barbosa da Silva. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Eduardo de Melo Ferreira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Glaycon Andrade Ferreira e da Sra. Wilma de Melo Ferreira; deixa os filhos: Nicolas Durand Ferreira, casado com a Sra. Samantha Lemener; Julia Gallant Ferreira e Celina Durand Ferreira, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Antonio Paixão
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Isauro Antonio Paixão e da Sra. Alzira Belo dos Santos, era viúvo da Sra. Maria Aparecida Risseto Paixão. Deixa filhos, genros, noras e netos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marinalva Aparecida de Paula Cabral
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 42 anos, filha do Sr. Noel Antonio de Paula Cabral, falecido e da Sra. Maria Jose de Paula Cabral; deixa as filhas: Mayra de Paula Cardoso e Marina Cabral da Silva. Deixa demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 16h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marilene Gomes de Moraes Pereira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filha dos finados Sr. João Gomes de Moraes e da Sra. Altina Domingos de Moraes, era casada com o Sr. Mario Gilberto Garcia; deixa a filha: Maraiza Cristina Gonçalves, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Aparecida Minetto Schmidt
Faleceu dia 19/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. Otavio Schmdit. Era filha do Sr. João Pedro Minetto e da Sra. Paulina Montrazi Minetto, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá dia 20/11/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07 seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Menino: Murilo Rafael Pessoa Alves
Faleceu dia 18/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 16 anos de idade e era filho da Sra. Lais Regina Pessoa Alves. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/11/2025 às 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01 para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rivael Pereira Clemente
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho dos finados Sr. Francisco Aparecido Clemente e da Sra. Adelia de Souza Pereira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Cansani
Faleceu dia 19/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Haruyo Otubo Cansani. Era filho do Sr. Antônio Cansani e da Sra. Alexandrina Ferranti, falecidos. Deixa os filhos: Walkiria Aparecida Cansani, Vania Alexandrina Cansani Morais casada com Antônio das Graças Morais, Wagner Antônio Cansani casado com Flavia Aparecida Santos Cansani. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Barueri e o seu sepultamento ocorrerá dia 20/11/2025 às 12:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal Álvaro Quinteiro Vieira – Barueri - SP seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.