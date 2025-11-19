A comunidade de Santa Olímpia, um dos principais berços da cultura trentina em Piracicaba, prepara uma programação especial para celebrar dois marcos importantes: os 133 anos do bairro e os 150 anos da Emigração Trentina no Brasil. As comemorações acontecem nesta quarta (19) e quinta-feira (20), com apresentações musicais, momento religioso e a presença de grupos culturais vindos diretamente da Província Autônoma de Trento, na Itália.
As atividades começam na quarta-feira (19), às 19h30, com um concerto gratuito na Catedral de Santo Antônio, no Centro. O público poderá assistir à apresentação do Coro Valsella e do Corpo Bandistico di Albiano, dois grupos tradicionais que representam a herança musical trentina e que percorrem diversos países mantendo viva a cultura de seus antepassados.
Na quinta (20), as homenagens continuam no bairro de Santa Olímpia. A partir das 19h, a igreja local recebe uma Missa de Ação de Graças, reunindo moradores, descendentes e visitantes para celebrar a fé e a história da comunidade. Em seguida, às 20h, o Coro Valsella e o Corpo Bandistico retomam suas apresentações, encerrando o evento com mais uma noite de música e integração entre Brasil e Itália.
Além de celebrar o legado dos imigrantes que formaram o bairro, as festividades também antecipam as comemorações pelos 90 anos do Coro Valsella, a serem celebradas em 2026.
SERVIÇO
As celebrações pelos 133 anos de Santa Olímpia e pelos 150 anos da Emigração Trentina ocorrem nos dias 19 e 20 de novembro de 2025, em Piracicaba. Na quarta-feira (19), o concerto será realizado às 19h30 na Catedral de Santo Antônio, com entrada gratuita. Na quinta-feira (20), a programação acontece em Santa Olímpia, com Missa às 19h e concerto às 20h, também com acesso livre ao público.