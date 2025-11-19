A comunidade de Santa Olímpia, um dos principais berços da cultura trentina em Piracicaba, prepara uma programação especial para celebrar dois marcos importantes: os 133 anos do bairro e os 150 anos da Emigração Trentina no Brasil. As comemorações acontecem nesta quarta (19) e quinta-feira (20), com apresentações musicais, momento religioso e a presença de grupos culturais vindos diretamente da Província Autônoma de Trento, na Itália.

As atividades começam na quarta-feira (19), às 19h30, com um concerto gratuito na Catedral de Santo Antônio, no Centro. O público poderá assistir à apresentação do Coro Valsella e do Corpo Bandistico di Albiano, dois grupos tradicionais que representam a herança musical trentina e que percorrem diversos países mantendo viva a cultura de seus antepassados.