A Paróquia Santo Antônio - Sé Catedral de Piracicaba realizará no próximo dia 22 de novembro, às 19h30, um marco em sua história: o primeiro casamento comunitário. O evento vai celebrar a união de oito casais que receberão o Sacramento do Matrimônio.

O casamento comunitário oferece uma chance para que os casais oficializem sua relação pela Igreja Católica. O pároco, padre Henrique Dionisio Assi, espera que este evento seja o primeiro de muitos, incentivando mais casais a aproveitarem essas ocasiões para selar publicamente seu compromisso diante de Deus.

Para facilitar a participação, os casais foram isentos das taxas do processo matrimonial, e a decoração da cerimônia será providenciada pela própria paróquia. A iniciativa da Catedral também busca valorizar o amor cristão e o compromisso sacramental do matrimônio, conforme o padre Henrique.