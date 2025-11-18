Sra. Benedita Travassos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha da Sra. Cerzina Maria Travassos, falecida. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Edna Zilio
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Attilio Zilio e da Sra. Aparecida Sterdi Zilio; deixa os filhos: Edsandro de Souza Lara, casado com Ricardo Sanchs Modolo; Edsara de Souza Lara e Alessandra Lara Defavari, casada com José Tadeu Defavari. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jeazi Sousa da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. João Bispo da Silva e da Sra. Amazilia Francisca Sousa da Silva, falecida, era casado com a Sra. Andressa da Silva; deixa as filhas: Gabriela Roberta da Silva e Ana Bella da Silva. Deixa demais familiares e amigos
Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Joaquim Barbosa Sobrinho
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. Dionizio Manoel Barbosa e da Sra. Ana Almeida Soares, era casado com a Sra. Maria Carlota Barbosa; deixa os filhos: Vera Lucia Carlota Barbosa; Vanilson Joaquim Barbosa; Vanderlei Joaquim Barbosa; Dionísio Joaquim Barbosa; Maciel Joaquim Barbosa e Marcelo Joaquim Barbosa, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jorge Donizetti Perriello de Oliveira
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Vitor Aparecido de Oliveira e da Sra. Carmen Perriello; deixa a filha Alessandra Aparecida Neves de Oliveira, casada com o Sr. Edson Henrique de Lima Guerreiro. Deixa os netos Gustavo Cesar Neves Teixeira e Guilherme Neves Guerreiro, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 17h15 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Avelino Amgarten
Faleceu dia 18/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Luiza Dorasi Giorgio Amgarten. Era filho do Sr. João Amgarten e da Sra. Thereza Montagner, falecidos. Deixa os filhos: Roberto Luiz Amgarten casado com Dinamara Sturaro Amgarten, Maria Elis Amgarten, Nilva Margareth Amgarten - in memorin. Deixa netos: Jessica e Ju, Bisnetos: Henry, Henzo e Maria Luiza. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/11/2025 as 18:00hs, saindo a urna mortuária da Camara Municipal de Mombuca, seguindo para o Cemitério Municipal de Mombuca. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Manoel Ferreira Vilanova
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Agostinho Ferreira Vilanova e da Sra. Joana Francisca da Silva, era casado com a Sra. Maria Raimunda dos Santos Vilanova. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 17h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Mercedes Perez Garcia de Garcia
Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 100 anos, filha dos finados Sr. Teofilo Perez de Diego e da Sra. Mercedes Garcia Rodrigues, era viúva do Sr. Jose Garcia Miranda; deixa os filhos: Natividad Garcia Perez; Jose Garcia Perez e Ines Garcia Perez . Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h30 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria de Fatima Homann
Faleceu dia 17/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 55 anos de idade e era viúva do Sr. Joel Wilczeck. Era filha do Sr. João Homann e da Sra. Anair da Luz Homann, falecidos. Deixa a filha: Adriana Aparecida Wilczeck casada com Caio Rozzatti Felicino. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/11/2025 as 10:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Osmair Albano de Almeida
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho dos finados Sr. Pedro Albano de Almeida e da Sra. Cesarina de Carvalho Almeida, era casado com a Sra. Elisangela Joviniano Custodio de Almeida; deixa os filhos: Rodrigo Wesley de Almeida, casado com a Sra. Millena Roberta Alves Collassio de Almeida e Thiago Felipe de Almeida. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 14h00 às 18h15 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Thereza de Jesus Ribeiro Correa
Faleceu dia 17/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 86 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Aparecido Correa. Era filha do Sr. Antonio Ribeiro e da Sra. Anna Ribeiro, falecidos. Deixa os filhos: Luiz Antonio Correa casado com Giselia Crispin Santos, Sandro Aparecido Correa casado com Roselaine Moraes e Selma Cristina Correa casada com Antonio Marcos Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 18/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Mombuca. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Jovem: Welington Pianco da Costa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 23 anos, filho do Sr. Gilson Moreira da Costa e da Sra. Regiane Fernanda Pianco. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.