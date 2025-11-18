Sra. Benedita Travassos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha da Sra. Cerzina Maria Travassos, falecida. Deixa filhos, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Edna Zilio

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Attilio Zilio e da Sra. Aparecida Sterdi Zilio; deixa os filhos: Edsandro de Souza Lara, casado com Ricardo Sanchs Modolo; Edsara de Souza Lara e Alessandra Lara Defavari, casada com José Tadeu Defavari. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 da sala "Standard" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole.

Sr. Jeazi Sousa da Silva

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. João Bispo da Silva e da Sra. Amazilia Francisca Sousa da Silva, falecida, era casado com a Sra. Andressa da Silva; deixa as filhas: Gabriela Roberta da Silva e Ana Bella da Silva. Deixa demais familiares e amigos

Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole.