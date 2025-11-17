O choque tomou conta da equipe. O funcionário, em pânico, chamou imediatamente seu superior, que acionou a Guarda Civil Metropolitana. Em poucos minutos, a área da cozinha — normalmente movimentada e barulhenta — virou um cenário de tensão, silêncio e perplexidade.

O começo do preparo do café da manhã virou um momento de puro horror nesta segunda-feira (17) no centro de São Paulo. Um cozinheiro do núcleo de acolhida Chá do Padre, abriu o freezer industrial da cozinha e encontrou o corpo de um homem de 42 anos encolhido entre caixas de alimentos, já sem vida.

Samu e GCM constataram a morte, mas nenhum sinal evidente de agressão foi visto no corpo. O mistério, porém, só cresceu: como o homem entrou ali? Teria sido acidente, desorientação, tentativa de esconderijo? Ou alguém o colocou dentro do freezer?

A Polícia Civil trata o caso como morte suspeita. Peritos analisam as câmeras e vão periciar o equipamento para tentar entender se a vítima entrou por conta própria ou se foi deixada ali. A investigação ainda não descarta nenhuma hipótese — nem mesmo homicídio.

O centro, administrado pela Sefras, abriga cerca de 400 pessoas em situação de rua. Em nota, a instituição afirmou colaborar com as autoridades. A Smads também se posicionou, reforçando apoio total às investigações.