A maratona cultural começa logo à tarde, às 14h30, no Teatro do Engenho. Quem abre a Mostra é o grupo Milkshakespeare, do Colégio Objetivo, apresentando uma versão de "Sonho de Uma Noite de Verão". Com 19 atores sob a batuta de Rodrigo Polla, a peça é um mergulho na fantasia, com quatro jovens apaixonados se perdendo numa floresta cheia de fadas e duendes aprontadores. É esperar por muita magia, confusão e, claro, um final feliz.

Atenção, Piracicaba! Nesta terça-feira (18), o palco é dos estudantes com a abertura da 30ª Mostra de Teatro Estudantil, evento que integra a programação do 20º Fentepira (Festival Nacional de Teatro de Piracicaba). E o melhor: a entrada é gratuita para todos os espetáculos!

A noite reserva mais risadas. Às 19h, no Teatro do Sesi Piracicaba, a pegada é outra: a Cia. HPC de Teatro Estudantil e Cia. Nós da Cena sobem ao palco com "O Pedido de Casamento". Dirigida por Ricardo Alves, a comédia russa com 10 integrantes promete ser hilária. A trama segue Ivan Lomov, um vizinho rico, porém hipocondríaco, que vai pedir a mão de Natalia. O que seria um momento romântico vira uma sequência de barracos e brigas por bobagens, satirizando as pequenas vaidades que a gente encontra por aí.

Como manda a tradição, a Mostra não tem clima de competição. Após as cortinas se fecharem, rola um bate-papo superimportante. Os grupos se reúnem com os avaliadores Marcio Abegão e Magna Eliez para trocar ideias sobre o processo de criação: a escolha do tema, a montagem, o figurino e tudo mais. É um momento de aprendizado e troca para a galera do teatro estudantil.

E já fica o aviso na agenda: o Fentepira 2025 já tem data! O festival acontece de 23 a 30 de novembro, e a programação completa de grupos locais e nacionais será divulgada em breve.

