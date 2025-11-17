A comunidade de Piracicaba terá a oportunidade de assistir, gratuitamente, a um dos documentários brasileiros mais elogiados dos últimos anos. "Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar", dirigido por Marcelo Gomes, será exibido nesta terça-feira (18), às 19h, no Anfiteatro do Pavilhão de Horticultura da Esalq/USP.

O filme leva o público à cidade de Toritama (PE), conhecida por produzir mais de 20 milhões de peças de jeans por ano em pequenas fábricas familiares. Lá, trabalhadores que se consideram “donos do próprio tempo” vivem sob uma rotina intensa, típica de um capitalismo acelerado, com jornadas quase ininterruptas. O único respiro chega no Carnaval, quando grande parte da população vende o que acumulou ao longo do ano para viajar e aproveitar alguns dias de liberdade antes do retorno inevitável à rotina.