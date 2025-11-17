A comunidade de Piracicaba terá a oportunidade de assistir, gratuitamente, a um dos documentários brasileiros mais elogiados dos últimos anos. "Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar", dirigido por Marcelo Gomes, será exibido nesta terça-feira (18), às 19h, no Anfiteatro do Pavilhão de Horticultura da Esalq/USP.
O filme leva o público à cidade de Toritama (PE), conhecida por produzir mais de 20 milhões de peças de jeans por ano em pequenas fábricas familiares. Lá, trabalhadores que se consideram “donos do próprio tempo” vivem sob uma rotina intensa, típica de um capitalismo acelerado, com jornadas quase ininterruptas. O único respiro chega no Carnaval, quando grande parte da população vende o que acumulou ao longo do ano para viajar e aproveitar alguns dias de liberdade antes do retorno inevitável à rotina.
A exibição faz parte do Projeto CinEsalq, que oferece sessões de cinema gratuitas no campus com obras que dialogam com temas sociais, culturais e ambientais. A iniciativa integra a Agenda Cultural 2025 do campus Luiz de Queiroz e busca ampliar o acesso à cultura, promover reflexão e estimular a formação crítica dos estudantes e da comunidade.
Além da projeção, o evento contará com uma roda de conversa após o filme. A ação é realizada em parceria com o grupo Sublimação, que propõe diálogos entre cinema, arte e psicanálise, enriquecendo a experiência do público. A sessão tem também o apoio do SESC.
A participação é aberta a todos os interessados, sem necessidade de inscrição prévia. Clique aqui para assistir ao trailer do filme.