No total, 4.841.364 pessoas foram identificadas com o direito de solicitar o dinheiro descontado de forma irregular. Desse montante, 3.809.437 (78,7%) já aderiram ao procedimento de ressarcimento.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) registrou que 1.031.927 segurados com direito ao ressarcimento de descontos considerados indevidos ainda não finalizaram o procedimento de adesão. O número representa os beneficiários considerados aptos a solicitar a devolução dos valores, mas que não realizaram a operação, conforme dados divulgados pelo instituto na última quinta-feira (13).

O INSS informou ter emitido 3.758.030 pagamentos até o momento, totalizando R$ 2.566.484.082,07. Os pagamentos mais recentes estavam agendados para a última segunda-feira (17).

Os beneficiários afetados tiveram descontos indevidos em seus pagamentos, em um caso que foi objeto de uma série de reportagens e investigações.

Os descontos irregulares, que culminaram na chamada "farra do INSS", vieram à tona a partir de reportagens veiculadas desde dezembro de 2023. As publicações apontaram para o crescimento da arrecadação de entidades com as cobranças de mensalidades de aposentados, atingindo R$ 2 bilhões em um ano, em meio a milhares de processos por fraude nas filiações.