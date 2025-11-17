Matogrosso & Mathias chegam a meio século de trajetória e preparam um dos maiores espetáculos do sertanejo raiz no Brasil. A dupla, referência no gênero por sua sonoridade autêntica e interpretações marcantes, comemora 50 anos de carreira com uma apresentação especial que promete emocionar fãs de todas as gerações.

Ao longo de cinco décadas, os artistas construíram um repertório que se tornou parte da memória afetiva do público brasileiro. Clássicos como “Tentei te Esquecer”, “Boate Azul”, “De Igual pra Igual”, “24 Horas de Amor”, “Pele de Maçã” e “Pedaço de Minha Vida” marcaram época e consolidaram a dupla como ícone do sertanejo romântico.

O show comemorativo reúne os grandes sucessos da carreira e novas surpresas, oferecendo ao público uma viagem musical pela história da dupla e pela evolução do sertanejo. A apresentação promete uma noite inesquecível, celebrando talento, emoção e a força de uma trajetória que atravessa gerações.