Sra. Adda Ravelli Duarte Novaes
Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Joaquim Duarte Novaes. Era filha do Sr. Marino Ravelli e da Sra. Ida Bruna Nadalini Ravelli, falecidos. Deixa o filho: Jonas Duarte Novaes casado com Maria do Socorro Duarte Novaes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Agleide Bataglieri
Faleceu dia 14/11/2025, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. João Bataglieri e da Sra. Ermelinda Sbravatti Bataglieri. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15/11/2025, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ailson Navarro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho da Sra. Iolanda Gomes Navarro; deixa os filhos: Elaine Cristina Navarro; Priscila Navarro; Ailson Navarro Junior; Aline Navarro e Fabiane Souza Navarro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Antonio Carlos Verza
Faleceu dia 14/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era casado com a Sra. Geralda Lima Verza. Era filho do Sr. Luiz Verza e da Sra. Amelia Verza, falecidos. Deixa os filhos: Carlos Antonio Verza casado com Sandra Cristina Formagio de Moraes, Jose Carlos Verza, Carlos Augusto Verza, Cassia Maria Verza, Clarisse de Fatima Ferreira. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 15/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Carmelindo Zampaulo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Jose Zampaulo e da Sra. Maria Madalena Strapasson Zampaulo, era casado com a Sra. Maria Aparecida Barbosa Zampaulo; deixa o filho: Amarildo Jose Zampaulo, casado com a Sra. Claudia de Fatima Torresan Zampaulo. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Alberto Faria
Faleceu dia 16/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era filho do Sr. Eloi Faria e da Sra. Leonice Verga Faria, falecidos. Deixa os filhos: Robson Faria; Jackson Alberto Faria; Diogo Alberto Vaccari. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Clovis Jose Bonfiglio
Faleceu dia 15/11/2025, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Dante Bonfiglio e da Sra. Aparecida Casarin, era casado com a Sra. Dalva Coelho Bonfiglio. Deixa irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Daniel Oliveira Blumer
Faleceu dia 14/11/2025, nesta cidade, contava 54 anos, filho dos finados Sr. Antonio Benjamin Blumer e da Sra. Ernesta de Oliveira Blumer, era casado com a Sra. Mirella Luciane Ferreira Blumer; deixa os filhos: Lincon Rafael Gomes Blumer; Marina Ferreira de Oliveira e Matheus Ferreira de Oliveira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Domingos Salvador Gomes
Faleceu dia 16/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Ines Antonia Gimenez Gomes. Era filho do Sr. Cicero Salvador Gomes, falecido e da Sra. Valentina Peligrinotti Gomes. Deixa os filhos: Alexsandro Salvador Gomes casado com Daniela Storel, Michelle Gomes, Barbara Gomes de Sousa casada com Gilsimar da Silva de Sousa. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ivair Reinaldo Ferraz
Faleceu dia 16/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Rita Ramalho Santos Ferraz. Era filho do Sr. Alcides Otavio Ferraz e da Sra. Luzia Correa Ferraz, falecidos. Deixa os filhos: Daise Santos Ferraz; Jonathas Santos Ferraz. Deixa 02 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Jose Reinaldo Peres Campestrini
Faleceu dia 14/11/2025, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Jose Gabriel Campestrini e da Sra. Placida Peres Campestrini, foi casado com a Sra. Cida Maria Ferrari; deixa os filhos: João Ferrari Campestrini e Gabriella Ferrari Campestrini. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15/11/2025, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Jaques de Oliveira
Faleceu dia 15/11/2025, nesta cidade, contava 49 anos, filho do Sr. Antonio Pedro de Oliveira, falecido e da Sra. Maria Marlene de Oliveira, era casado com a Sra. Elizete Francisca Cassimiro de Oliveira; deixa os filhos: Letícia Vitória de Oliveira e Luis Henrique Cassimiro de Oliveira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Luiza Assalim Broio
Faleceu dia 16/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Gilberto Broio. Era filha do Sr. Antenor Assalim e da Sra. Maria Izabel Bressan Assalin, falecidos. Deixa o filho: Marcio Leandro Broio. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Jose Cordova
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Benedito Paes e da Sra. Luzia Ferreira Paes, era viúva do Sr. Primo Cordova; deixa os filhos: Jose Antonio Cordova, casado com a Sra. Salete Aparecida Zamboni Cordova e Sueli Aparecida Cordova Correa Leite, casada com o Sr. Antonio Correa Leite. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Helena Laureano
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Julio Laureano e da Sra. Hermelina Amaro Laureano; deixa os filhos: Roci Felippe Baptista e Robson José Felippe Baptista. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Nagib Zaidan Filho
Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Elisabeth Fustaino Zaidan. Era filho do Sr. Nagib Zaidan e da Sra. Maria Jose Zaidan, falecidos. Deixa os filhos: Samir Elias Zaidan casado com Suelen Cristina Cardoso Zaidan, Nadia Cristiane Zaidan Fessel casada com Erik Fessel. Deixa os netos Isabella e Arthur. O seu sepultamento ocorreu dia 15/11/2025 às 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necropole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Neusa Aparecida da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. João Ribeiro da Silva e da Sra. Francisca Bento da Rosa; deixa os filhos: Lucy Leia Maria Milani Guindo, casada com o Sr. Luis Fernando Belloto Guindo; Gilberto Milani Junior, casado com a Sra. Paula Gabriella Milani; Jessica Aparecida Milani Nunes, casada com o Sr. Fernando Nunes da Silva e Jane Priscila Milani Carraro, casada com o Sr. Rafael Carraro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu anteontem das 13h00 às 17h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Nelsy Beraldo De Lazaro
Faleceu dia 17/11/2025 na cidade de Americana, aos 85 anos de idade e era viúva do Sr. Nelson De Lazaro. Era filha do Sr. Cypriano Beraldo e da Sra. Virginia Zambon, falecidos. Deixa os filhos: Nelson Scudeller De Lazaro, já falecido, que foi casado com Maria Dirce Romanin De Lazaro, Viviane Fatima De Lazaro Peron casada com Melchiades Peron Junior, Sergio Ricardo De Lazaro casado com Aline Martins Duboc Natal , Mariana Beraldo De Lazaro. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorrerá dia 18/11/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 14h00 até as 16h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Nivaldo De Lellis Pizzinatto
Faleceu dia 16/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casado com a Sra. Nadia Kassouf Pizzinatto. Era filho do Sr. Amelio Pizzinatto e da Sra. Alzira Zangelmi Pizzinatto, falecidos. Deixa os filhos: Nivaldo Kassouf Pizzinatto, falecido; Andreia Kassouf Pizzinatto. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 17/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Odair Bassi
Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 72 anos de idade e era casado com a Sra. Maria da Penha Fontanin Bassi. Era filho do Sr. Jose Bassi e da Sra. Maria da Silva Bassi, falecidos. Deixa as filhas: Ana Claudia Bassi Benatti casada com Augusto Cesar Benatti, Marina Bassi e Gisele Bassi Pedroso casada com Jose Roberto Pedroso. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Osvaldo Tetsui Terazake
Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Iracemápolis, aos 87 anos de idade. Era filho do Sr. Sueo Terazaki e da Sra. Luiza Shizu Terazaki, falecidos. Deixa os filhos: Osvaldo Filho Terazaki e Silmara Tetsuo Terazaki. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/11/2025 as 15:00hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Iracemápolis. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Raul Zuze
Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Iracemápolis, aos 96 anos de idade e era viúvo da Sra. Leonilda Olivatto Zuze. Era filho do Sr. Francisco Zuze e da Sra. Assumpta Picelli, falecidos. Deixa as filhas: Aparecida de Lurdes Zuzi Mello, Maria Valentina Zuzi e Maria Madalena Zuzi de Lima. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/11/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Rosana Fernandes da Silva
Faleceu anteontem, na cidade de Campinas/SP, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Edmundo Fernandes e da Sra. Maria Aparecida Ferro Fernandes, era casada com o Sr. Edmilson da Silva; deixa a filha: Vanessa Fernandes Arantes. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Silvia Aparecida Rodrigues Andrade
Faleceu dia 15/11/2025, nesta cidade, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Anezio Rodrigues e da Sra. Teresa Pavanelli Rodrigues; deixa os filhos: Guilherme Andrade e Juliana Andrade. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sirlene Cesario Teodosio
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 51 anos, filha do Sr. Expedito Cesario Teodosio, falecido e da Sra. Cleusa Santana Teodosio; deixa os filhos: Andressa Teodosio Figueiredo; Giovani Teodosio Valencio e Leandro Teodosio Valencio. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra Tereza Rodrigues Soares
Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Adilson Soares. Era filha do Sr. Frederico Luiz Rodrigues e da Sra. Judith Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Adilson Soares Junior, Catia Cristina Soares e Leandro Soares. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Anhembi. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.