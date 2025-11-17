Sra. Adda Ravelli Duarte Novaes

Faleceu dia 15/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Joaquim Duarte Novaes. Era filha do Sr. Marino Ravelli e da Sra. Ida Bruna Nadalini Ravelli, falecidos. Deixa o filho: Jonas Duarte Novaes casado com Maria do Socorro Duarte Novaes. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Agleide Bataglieri

Faleceu dia 14/11/2025, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. João Bataglieri e da Sra. Ermelinda Sbravatti Bataglieri. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado dia 15/11/2025, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Ailson Navarro

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho da Sra. Iolanda Gomes Navarro; deixa os filhos: Elaine Cristina Navarro; Priscila Navarro; Ailson Navarro Junior; Aline Navarro e Fabiane Souza Navarro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.