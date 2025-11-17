O setor de beleza e estética se solidifica como um dos mais dinâmicos no interior paulista. Na região de Piracicaba, o número total de Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos no segmento atinge a marca expressiva de 12.246 negócios, segundo dados da Receita Federal compilados pelo Sebrae-SP. Esse crescimento reflete um movimento de expansão que, nos últimos cinco anos, fez o número de estabelecimentos de beleza na área saltar cerca de 47%.
Mais do que o ganho financeiro, o que realmente impulsiona esses profissionais a montarem o próprio negócio é a vocação e o desejo de independência, conforme revela a pesquisa "Profissionais de beleza e estética" do Sebrae-SP. Quase 70% dos entrevistados afirmaram ter aberto o negócio sem ter a necessidade de obter renda como principal fator motivador. A paixão pela área e o desejo de transformar uma ideia em algo tangível motivaram 26% dos empreendedores. Outros 22% apontaram a oportunidade de negócio e 20% buscaram a autonomia. Apenas 18% iniciaram a jornada empreendedora por necessidade de renda.
Concentração de Serviços na Região
A formalização via MEI mostra uma clara concentração de atividades na região: do total de 12.246 empreendimentos, a maioria – mais de 9 mil negócios, o que representa cerca de 73,6% – se enquadra na categoria de Cabeleireiros, Manicure e Pedicure. O restante, cerca de 3,2 mil negócios ou 26,4%, atua nas Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza.
A cidade de Piracicaba é o grande polo regional, concentrando 3.949 MEIs do setor, respondendo por quase um terço do total da região. Desse número, 2.918 profissionais são Cabeleireiros, Manicures e Pedicures, e 1.031 são da área de Estética.
Outras cidades também demonstram força no setor. Limeira possui 2.513 negócios ativos, sendo mais de 1.800 focados em serviços de cabelo e unhas, e aproximadamente 660 em estética. Em Santa Bárbara d'Oeste, o total de MEIs do segmento chega a 1.564, com quase 1.200 dedicados a atividades tradicionais de salão e 390 a serviços de estética. Já São Pedro totaliza 353 empreendedores, com 258 em Cabeleireiros, Manicure e Pedicure, e 95 em Estética.
O Foco em Qualidade e no Digital
O baixo investimento médio de R$ 4.905,68 para montar o negócio e o fato de que 54% dos empreendedores tinham um emprego formal antes de empreender indicam que a formalização como MEI tem sido uma rota para a realização pessoal e profissional. Para se destacar nesse mercado, o foco está no cliente. Mais da metade dos entrevistados (54%) considera o atendimento de qualidade e o relacionamento como os fatores mais importantes para o sucesso.
Na atração de clientes, a estratégia é majoritariamente digital: 87% dos estabelecimentos utilizam as redes sociais para divulgação. O Instagram é a plataforma favorita, citado por 79%, seguido pelo Facebook (53%) e TikTok (35%). Além disso, 59% utilizam promoções e descontos, e o tradicional "boca a boca" ainda é o recurso de 50% dos empreendedores.
O setor sinaliza um forte desejo de profissionalização. A busca por conhecimento é alta: 58% dos profissionais demonstram interesse em aprender mais sobre marketing digital, 48% buscam aprimorar a gestão financeira, e 44% querem se atualizar sobre inovação e tendências.