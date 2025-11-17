O setor de beleza e estética se solidifica como um dos mais dinâmicos no interior paulista. Na região de Piracicaba, o número total de Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos no segmento atinge a marca expressiva de 12.246 negócios, segundo dados da Receita Federal compilados pelo Sebrae-SP. Esse crescimento reflete um movimento de expansão que, nos últimos cinco anos, fez o número de estabelecimentos de beleza na área saltar cerca de 47%.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Mais do que o ganho financeiro, o que realmente impulsiona esses profissionais a montarem o próprio negócio é a vocação e o desejo de independência, conforme revela a pesquisa "Profissionais de beleza e estética" do Sebrae-SP. Quase 70% dos entrevistados afirmaram ter aberto o negócio sem ter a necessidade de obter renda como principal fator motivador. A paixão pela área e o desejo de transformar uma ideia em algo tangível motivaram 26% dos empreendedores. Outros 22% apontaram a oportunidade de negócio e 20% buscaram a autonomia. Apenas 18% iniciaram a jornada empreendedora por necessidade de renda.

Concentração de Serviços na Região