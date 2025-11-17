17 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MARIDO PERDOOU

Mulher que cortou o pênis do marido deixa a prisão após 683 dias

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Arquivo Pessoal
Condenada a quatro anos e oito meses de prisão por ter mutilado o pênis do seu companheiro, ela teve o livramento condicional concedido
Condenada a quatro anos e oito meses de prisão por ter mutilado o pênis do seu companheiro, ela teve o livramento condicional concedido

A manicure e cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 35 anos, deixou a Penitenciária de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, após cumprir 683 dias de pena. Condenada a quatro anos e oito meses de prisão por ter mutilado o pênis do seu companheiro, ela teve o livramento condicional concedido.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

No último dia 4 de novembro, a juíza Vanessa Aparecida Bueno, da Vara de Execuções Criminais de Campinas, autorizou que Daiane cumpra o restante da sentença em regime de liberdade condicional. A decisão judicial está sob sigilo, mas seu teor foi divulgado pelo portal Metrópoles.

Detalhes da Decisão e do Crime

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) manifestou-se a favor do pedido da defesa. O órgão considerou que Daiane já havia cumprido um terço da pena e apresentava bom comportamento no sistema prisional.

O crime ocorreu em 22 de dezembro de 2023. Naquela noite, Daiane, após descobrir uma traição, cortou o pênis do motorista de aplicativo Gilberto Nogueira de Oliveira, de 40 anos, com quem mantinha um relacionamento há dois anos. O órgão foi descartado no vaso sanitário. A ré se apresentou posteriormente à delegacia.

Surpreendentemente, Gilberto, conhecido como Tony, perdoou Daiane, apelidada de Dai, enquanto ela ainda estava detida. Ele colaborou financeiramente com a defesa da ex-companheira. Atualmente, os dois planejam se casar, um fato que, segundo o portal, gera desconfiança entre amigos e familiares.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários