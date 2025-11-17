No último dia 4 de novembro, a juíza Vanessa Aparecida Bueno, da Vara de Execuções Criminais de Campinas, autorizou que Daiane cumpra o restante da sentença em regime de liberdade condicional. A decisão judicial está sob sigilo, mas seu teor foi divulgado pelo portal Metrópoles.

A manicure e cozinheira Daiane dos Santos Farias, de 35 anos, deixou a Penitenciária de Mogi Guaçu, interior de São Paulo, após cumprir 683 dias de pena. Condenada a quatro anos e oito meses de prisão por ter mutilado o pênis do seu companheiro, ela teve o livramento condicional concedido.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) manifestou-se a favor do pedido da defesa. O órgão considerou que Daiane já havia cumprido um terço da pena e apresentava bom comportamento no sistema prisional.

O crime ocorreu em 22 de dezembro de 2023. Naquela noite, Daiane, após descobrir uma traição, cortou o pênis do motorista de aplicativo Gilberto Nogueira de Oliveira, de 40 anos, com quem mantinha um relacionamento há dois anos. O órgão foi descartado no vaso sanitário. A ré se apresentou posteriormente à delegacia.

Surpreendentemente, Gilberto, conhecido como Tony, perdoou Daiane, apelidada de Dai, enquanto ela ainda estava detida. Ele colaborou financeiramente com a defesa da ex-companheira. Atualmente, os dois planejam se casar, um fato que, segundo o portal, gera desconfiança entre amigos e familiares.