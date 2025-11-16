Uma família passou pelos momentos mais aterrorizantes da vida na madrugada deste sábado (15), quando três criminosos, armados com revólveres e barras de ferro, arrombaram uma residência e transformaram o local em um verdadeiro cenário de pânico, em Santa Bárbara d'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

VEJA MAIS

Segundo relatos, os bandidos renderam todos os moradores, mantendo-os sob mira constante enquanto vasculhavam cada canto da casa. Determinados e violentos, eles levaram dois carros, eletrônicos, celulares, dinheiro e praticamente tudo o que conseguiram colocar as mãos.