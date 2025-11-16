Uma família passou pelos momentos mais aterrorizantes da vida na madrugada deste sábado (15), quando três criminosos, armados com revólveres e barras de ferro, arrombaram uma residência e transformaram o local em um verdadeiro cenário de pânico, em Santa Bárbara d'Oeste, a 28 km de Piracicaba.
VEJA MAIS
- Jovem é atropelado ao cair de moto rebocada e carro foge em Piracicaba
- Crianças se ferem em grave colisão no centro de Piracicaba
Segundo relatos, os bandidos renderam todos os moradores, mantendo-os sob mira constante enquanto vasculhavam cada canto da casa. Determinados e violentos, eles levaram dois carros, eletrônicos, celulares, dinheiro e praticamente tudo o que conseguiram colocar as mãos.
De acordo com as vítimas, os ladrões agiram com frieza: falavam pouco, mas deixavam claro que fariam “qualquer coisa” se alguém reagisse. O clima de medo tomou conta da família, que só conseguiu pedir ajuda depois que o trio fugiu com os veículos, deixando o imóvel completamente revirado.
A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente. Buscas foram iniciadas pela região, e equipes trabalham para identificar o bando por meio de câmeras de segurança e rastreamento dos veículos roubados.
Apesar do terror vivido, ninguém ficou ferido — um alívio em meio ao caos.
A investigação segue e, para a polícia, o caso tem características de uma quadrilha especializada em invasões rápidas e violentas.