Bando armado invade casa, faz família refém e 'some' com tudo

Os bandidos levaram dois carros carregados com intens roubados da residência.
 Uma família passou pelos momentos mais aterrorizantes da vida na madrugada deste sábado (15), quando três criminosos, armados com revólveres e barras de ferro, arrombaram uma residência e transformaram o local em um verdadeiro cenário de pânico, em Santa Bárbara d'Oeste, a 28 km de Piracicaba.

Segundo relatos, os bandidos renderam todos os moradores, mantendo-os sob mira constante enquanto vasculhavam cada canto da casa. Determinados e violentos, eles levaram dois carros, eletrônicos, celulares, dinheiro e praticamente tudo o que conseguiram colocar as mãos.

De acordo com as vítimas, os ladrões agiram com frieza: falavam pouco, mas deixavam claro que fariam “qualquer coisa” se alguém reagisse. O clima de medo tomou conta da família, que só conseguiu pedir ajuda depois que o trio fugiu com os veículos, deixando o imóvel completamente revirado.

A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente. Buscas foram iniciadas pela região, e equipes trabalham para identificar o bando por meio de câmeras de segurança e rastreamento dos veículos roubados.

Apesar do terror vivido, ninguém ficou ferido — um alívio em meio ao caos.

A investigação segue e, para a polícia, o caso tem características de uma quadrilha especializada em invasões rápidas e violentas.

