A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) celebra, com orgulho, os 112 anos do Esporte Clube XV de Novembro, completados neste dia 15 de novembro. Mais do que um marco esportivo, a data representa o amor de uma cidade por um de seus maiores símbolos de identidade, união e tradição.

Desde 1913, o XV de Piracicaba atravessa gerações levando o nome do município para os gramados de todo o Estado e para o coração dos piracicabanos. O clube é parte viva da história da cidade e do sentimento coletivo que move a torcida, o comércio e a comunidade. Neste ano, o time alvinegro garantiu o tricampeonato da Copa Paulista de 2025 ao vencer o Primavera nos minutos finais da partida, repetindo as conquistas de 2016 e 2022.

Ao longo dos anos, Acipi e XV estiveram juntos em diferentes momentos, reforçando a importância do esporte como fator de integração social e motor econômico.