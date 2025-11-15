A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) celebra, com orgulho, os 112 anos do Esporte Clube XV de Novembro, completados neste dia 15 de novembro. Mais do que um marco esportivo, a data representa o amor de uma cidade por um de seus maiores símbolos de identidade, união e tradição.
Desde 1913, o XV de Piracicaba atravessa gerações levando o nome do município para os gramados de todo o Estado e para o coração dos piracicabanos. O clube é parte viva da história da cidade e do sentimento coletivo que move a torcida, o comércio e a comunidade. Neste ano, o time alvinegro garantiu o tricampeonato da Copa Paulista de 2025 ao vencer o Primavera nos minutos finais da partida, repetindo as conquistas de 2016 e 2022.
Ao longo dos anos, Acipi e XV estiveram juntos em diferentes momentos, reforçando a importância do esporte como fator de integração social e motor econômico.
Essa relação histórica também se expressa em parcerias concretas. Em 2001, mais precisamente no dia 25 de setembro, a Acipi sediou a reunião de fundação da Associação Amigos do XV, iniciativa criada para apoiar o clube e fortalecer sua ligação com a comunidade. Mais recentemente, as dependências da entidade receberam o lançamento de documentários e eventos comemorativos ligados à trajetória do Alvinegro, como o filme “XV 1983: o Eterno Acesso” e o lançamento do livro do jornalista Vitor Prates, publicação que resgata capítulos marcantes da trajetória do Nhô Quim e reforça o valor da memória esportiva de Piracicaba.
Um capítulo do livro dos 90 anos da Acipi também é dedicado ao clube, mostrando matéria jornalística de 1976, que noticia o desejo da entidade em ter o XV entre os times com participação no campeonato nacional. Na época, a Acipi enviou um ofício à Confederação Brasileira de Desportos com essa solicitação.
Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, celebrar os 112 anos do XV é valorizar a história de um time que mora no coração dos piracicabanos - de quem nasceu aqui e de quem escolheu a cidade para morar. “O XV é parte do que somos como comunidade e a Acipi se orgulha de caminhar ao lado deste ícone que inspira tantos exemplos de dedicação e pertencimento”.