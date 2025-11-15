Mais um fundamental, e um dos mais longevos, parceiro garantiu sua atuação junto ao XV de Piracicaba para a temporada 2025.
O presidente da Uniodonto Piracicaba, Dr. Cláudio Zambello, e o mandatário quinzista, Matheus Bonassi, assinaram na tarde da última quinta-feira, 20 de fevereiro, o contrato de renovação entre as partes. O acordo, que existe há mais de duas décadas, contempla o suporte para os elencos e comissões técnicas das categorias de formação e profissional, além de colaboradores.
“A Uniodonto vai para 43 anos em Piracicaba, dentro de um sistema nacional que conta com 53 anos, e para nós é um orgulho fazer parte da história do XV, trabalhando e vendo, se Deus quiser, o time crescer cada vez mais”, disse Zambello, citando, ainda, a relevância do Nhô Quim. “Durante as nossas inúmeras viagens realizadas pela Uniodonto, é corriqueiro perguntarem sobre o clube, e sentimos essa torcida pelo XV, que é um patrimônio que leva o nome da nossa cidade”, prosseguiu.
“Continuaremos colaborando e ajudando para o sucesso da instituição. Estamos à disposição da nova diretoria. Lembrando de um aspecto fundamental nesta parceria, que é o social, pois sabemos a importância do esporte na vida das pessoas”, concluiu o presidente da cooperativa de planos odontológicos. “Agradecemos a confiança, em nome da diretoria XV, e das suas categorias de formação, que é o principal foco da parceria”, falou Bonassi, também ressaltando o viés social.
“Existem alguns pilares para a formação das pessoas, e de atletas, e a Uniodonto é essencial para o clube, no intuito de buscarmos atender a todos eles. A Uniodonto, há décadas, confia no XV, e acredita na nossa administração. Só temos que agradecer e reafirmar que eles também podem contar conosco. A junção desses dois expoentes possibilita o colhimento de vários frutos, e um futuro melhor para os cidadãos e torcedores piracicabanos”, enalteceu o presidente do Alvinegro.
A união entre a Uniodonto e o XV de Piracicaba iniciou-se em 2002, por meio da Associação Amigos do XV. Uma novidade é que os atendimentos passarão a ser realizados, a partir do próximo mês de março, na nova Clínica Integrada Odontológica da Uniodonto. A unidade situa-se num espaço amplo, com mil metros de área, situada na Rua Alferes José Caetano, em frente à sede administrativa da Uniodonto. O espaço terá diversos consultórios, para atender pessoas físicas e contratantes.