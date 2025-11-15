Mais um fundamental, e um dos mais longevos, parceiro garantiu sua atuação junto ao XV de Piracicaba para a temporada 2025.

O presidente da Uniodonto Piracicaba, Dr. Cláudio Zambello, e o mandatário quinzista, Matheus Bonassi, assinaram na tarde da última quinta-feira, 20 de fevereiro, o contrato de renovação entre as partes. O acordo, que existe há mais de duas décadas, contempla o suporte para os elencos e comissões técnicas das categorias de formação e profissional, além de colaboradores.

“A Uniodonto vai para 43 anos em Piracicaba, dentro de um sistema nacional que conta com 53 anos, e para nós é um orgulho fazer parte da história do XV, trabalhando e vendo, se Deus quiser, o time crescer cada vez mais”, disse Zambello, citando, ainda, a relevância do Nhô Quim. “Durante as nossas inúmeras viagens realizadas pela Uniodonto, é corriqueiro perguntarem sobre o clube, e sentimos essa torcida pelo XV, que é um patrimônio que leva o nome da nossa cidade”, prosseguiu.