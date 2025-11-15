O vereador Rafael Boer fez uma homenagem ao time piracicabano:



“XV de Piracicaba celebra 112 anos de história, tradição e conquistas que marcaram gerações. O clube é um patrimônio afetivo da cidade e representa com orgulho a força, a identidade e a paixão do nosso povo. Ao longo de mais de um século, o XV tem sido palco de grandes momentos que uniram famílias, fortaleceram laços e inspiraram milhares de torcedores. Crescemos ouvindo as histórias do Nhô Quim e carregando esse orgulho no peito. Desde jovens, acompanhamos cada passo do XV, vivendo momentos que marcaram a nossa vida. Foram muitos jogos no Barão, noites de expectativa, vibração intensa e emoções divididas com amigos, familiares e com uma torcida que transforma o estádio em um dos lugares mais especiais de Piracicaba. Ser quinzista é sentir a cidade pulsar em preto e branco. É recordar vitórias inesquecíveis, superar derrotas com a cabeça erguida e seguir acreditando, sempre. O XV é mais que um time. É identidade, tradição e afeto. Um símbolo que une gerações e mantém viva a alma de Piracicaba. E neste ano, a comemoração ganha ainda mais brilho. Foi no Barão, empurrado por uma torcida inesquecível, que o Nhô Quim mostrou novamente o valor de quem joga com alma, raça e amor à camisa. O nosso XVZÃO é tricampeão da Copa Paulista Sicredi 2025, título que carrega o peso da história, da garra e da paixão que movem nossa cidade inteira. Uma conquista batalhada, vibrante e cheia de significado, escrita no palco onde Piracicaba sonha, sofre, comemora e se reconhece. Neste aniversário de 112 anos, celebramos não apenas o passado glorioso, mas também a esperança de dias ainda melhores. Que o XV siga firme, forte e apaixonando quem carrega esse amor desde sempre”.