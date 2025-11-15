O XV de Piracicaba completa 112 anos neste sábado (15), e a data mobiliza lideranças locais e regionais. Entre as manifestações de reconhecimento, ganhou destaque o depoimento da deputada estadual Professora Bebel (PT), que reforçou o papel do clube como patrimônio afetivo e cultural de Piracicaba.

A parlamentar divulgou a seguinte mensagem em homenagem ao aniversário do Nhô Quim:

“O XV está em nossos corações, parabéns! Como não amar um time que é destemido e valente, que está em nossos corações na vitória ou na derrota, é pioneiro da Lei do Acesso e engrandece a nossa cidade? Salve o XV de Novembro, salve o XV de Piracicaba, que neste dia 15 completa 112 anos de vida, de histórias, conquistas e muita alegria ao torcedor. Nestes 112 anos, conquistou muitos títulos, foi Campão Brasileiro da Série C, em 1995, seis vezes campão Paulista da série A2 e em 2025 levantou o tricampeonato da Copa Paulista. Como deputada, tive a honra de homenagear o nosso XV na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 2023, quando completou 110 anos. Foi um momento marcante e que mostrou a força do nosso Nhô Quim, sua grandeza e sua importância na vida de todos os piracicabanos e piracicabanas. Parabenizo todos que fazem parte dessa rica história, dirigentes, atletas, funcionários e principalmente os torcedores, a razão de ser do clube e o seu grande diferencial. Parabéns, XV de Piracicaba! Que 2026 seja um ano de conquistas e alegrias para o povo piracicabano e para a Nação Quinzista”.