“Falar do XV de Novembro é falar da própria alma de Piracicaba. Há clubes que nascem do desejo de competir. O Nhô Quim, não, nasceu do desejo de pertencer. Mas sim, de representar um povo com orgulho. E orgulho é algo que não se constrói, mas se sente, se herda, se defende”. Essa fala é do deputado estadual Alex Madureira.

Segundo ele, o XV é, talvez, o símbolo mais legítimo dessa cidade. Veja homenagem feita ao time piracicabano:



“O XV é o ponto de encontro entre o suor do trabalho e a alegria da bola. É o retrato de um Piracicabano que não se dobra às dificuldades, que resiste, que luta e que celebra cada conquista. Muito desse espírito hoje se reflete na condução do clube: uma diretoria comprometida, que honra a tradição do time e trabalha com seriedade para fazer o time crescer, unir a torcida e fortalecer ainda mais essa paixão. Essa vivência ensina algo maior que o futebol: ensina tradição. Não há quem tenha crescido em Piracicaba sem ouvir, em algum momento, o som das arquibancadas do Barão de Serra Negra ecoando pela cidade. Aqueles gritos, aquelas bandeiras tremulando dizem mais sobre nossa história do que muitos livros. Elas são o nosso sotaque transformado em canto, a nossa cultura transformada em camisa.

Como deputado estadual e como quinzista que se orgulha de suas raízes, celebro este aniversário com a convicção de que o XV é mais do que um clube, é um patrimônio emocional, social e cultural do povo piracicabano. Um patrimônio que precisa ser cuidado, incentivado e valorizado, porque representa a essência da nossa identidade coletiva. O futebol mudou, o mundo mudou, mas há algo que permanece: o sentimento. E é esse sentimento que faz com que o XV de Novembro siga inspirando não só dentro das quatro linhas, mas em cada gesto de quem veste a camisa, apoia os projetos sociais ligados ao esporte e acredita que o futebol pode transformar vidas. Hoje, ao celebrar 112 anos dessa história gloriosa, deixo aqui meu respeito a todos os jogadores, dirigentes, torcedores, profissionais e voluntários que mantiveram e mantêm viva a chama quinzista. Parabéns, XV de Novembro. Parabéns, Piracicaba. Que essa história centenária continue a nos unir e a nos lembrar que, assim como o nosso clube, nós também nascemos para lutar e para vencer”.