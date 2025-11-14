Com mais de 40 anos de atuação na comunicação, o publicitário Osvaldo Luis Baptista, diretor da Ozônio Propaganda & Marketing, construiu uma carreira marcada por empreendedorismo, criatividade e compromisso ético. Da experiência na expansão da Rede Drogal ao trabalho como docente universitário, ele acompanhou de perto a transformação do marketing e hoje reflete sobre os desafios do setor, o papel das empresas do interior paulista e a formação de novos profissionais.
Conte resumidamente um pouco de sua história e o que te motivou a seguir o caminho da comunicação e do marketing no início da carreira. Nasci em uma família de comerciantes em Araraquara no segmento de bar e confeitaria, meu pai foi uma pessoa muito interessada em leitura, arquitetura, design. E eu sempre fui curioso e influenciado em casa, por isso tinha acesso em casa às revistas da época como Casa & Construção década de 70/80, e também com leituras de jornais como Folha de São Paulo e Estadão e o extinto Jornal da Tarde que tinha um caderno especial que se chamava Propaganda & Marketing. Esse caderno sempre me chamou atenção pelos projetos de diagramação e as matérias publicadas. Esse foi o início de um motivo que me fez prestar mais atenção.
No final da década de 1970 comecei a andar de skate, na época ainda um esporte pouco conhecido, porém era um esporte diferente no qual me envolvi e me dei bem. Foi quando, levei um tombo e rompi o meu ligamento do joelho fazendo com que eu me afastasse desse esporte por um tempo. No entanto, a vontade era tanta que resolvi criar uma marca de shape chamada PIG SUJO, onde com o apoio de meu pai montamos uma mini marcenaria, onde produzia os shapes, estampava a marca e aí foi o inicio de tudo na área comercial, como empreendedor, que durante anos, foi o meu negócio lucrativo. Diante disso vi a necessidade de me aperfeiçoar e estudar aquilo que o esporte me mostrou: a área de comunicação e de negócios. Nesse sentido, notei que estava promovendo uma marca, já com distribuição do produto pela região e foi quando resolvi pesquisar e partir para uma faculdade onde prestei vestibular na PUC Campinas, Unaerp e Unimep. Passei nos três vestibulares e escolhi Piracicaba por ser uma cidade bem interessante e aqui estou até hoje.
Você trabalhou na Rede Drogal, desse período, qual foi o seu papel no projeto de expansão da rede? Já estudando em 1985 no curso de Publicidade e Propaganda na Unimep, comecei a procurar oportunidades na área da Comunicação, e encontrei na época uma agência de propaganda chamada Cidade Comunicações, onde então o proprietário era o Prof. Nelson Bertolini. Essa agência tinha a conta da DROGAL na época.
Estudando e trabalhando como estagiário, sendo assistente de um atendimento, passei a ter contato direto com a Drogal, fazendo o trabalho de tráfego na agência, sabendo e vendo tudo que precisa ser feito e entregando as demandas. Foi aí que o diretor na época me solicitou para que eu procurasse um profissional com o perfil determinado pela empresa para área (tenho esse documento até hoje), e aí eu mostrei interesse pela vaga e fui para o desafio. Durante anos, fui crescendo junto com a empresa e seguindo o planejamento proposto, atuando assim com pesquisa de mercado, analisando pontos de vendas, pesquisando cidades, atividade internas como layout de loja, planejamento promocional de ofertas, ações de merchandising e atividades culturais como shows do Chitãozinho & Chororó, Roberto Carlos, Roupa Nova, Tradicional Jazz Band e outras atividades sempre com o objetivo de posicionamento da marca.
Durante seu período de atuação na área de Comunicação como você viu a evolução do marketing, principalmente na região? Com a chegada da área digital tudo ficou mais rápido e veio para facilitar e tornar a comunicação mais pontual, porém o profissional de Marketing precisa se atualizar com as novas tecnologias, hoje com um clique, as marcas têm um retorno rápido e preciso nas vendas.
Na sua opinião, qual o papel do marketing para a expansão de uma empresa? O marketing cria necessidades o tempo todo mediante uma marca. Nos dias de hoje é fundamental que toda empresa precisa ter um profissional que tenha um radar atento e presente para que a empresa em sua expansão faça análise de mercado para tomar decisões, apoio a vendas e geração de receita, construção constante da marca pensando no meio ambiente, soluções sustentáveis, desenvolvimento de novos produtos e soluções, e fidelização dos clientes com o respeito total.
Como as redes sociais e novas formas de exposição e publicação de conteúdo influenciam a forma de pensar o marketing? O marketing na internet é um território aberto, onde todos podem opinar e atuar da forma que desejarem. No entanto, acredito que o nosso trabalho deve ser pautado pela honestidade e pela precisão, tanto nos aspectos comerciais quanto nos sociais. Devemos construir comunicações baseadas em apelos reais, sempre comprometidos com a verdade e com a entrega genuína do que o produto ou serviço realmente é.
Que importância você atribui ao ensino superior na formação de profissionais de marketing mais estratégicos e éticos? Além de diretor da Ozonio Propaganda atuei como docente universitário durante 28 anos na Unimep, onde fiz graduação e mestrado, lecionei também nas Faculdades Claretianas ,Hotel Escola Senac Aguas de São Pedro , EEP e Don Bosco Americana , além de ter me capacitado também em pós graduação na PUC Campinas e ESPM, vejo com extrema importância, pois o ensino constrói mentes para reflexão, desenvolvimento intelectual e para formação da vida. No ambiente acadêmico, o profissional não se forma apenas para atividade específica, e sim para o bem de toda comunidade. Na empresa, tenho vários ex-alunos que estão comigo e outros que já passaram por aqui , tenho outros amigos donos de agência em Piracicaba e região que são todos formados dentro de uma universidade e também foram meus alunos .
Tem algum projeto que marcou sua trajetória? São vários, todas as campanhas que executei na Drogal, as campanhas que geraram vários prêmios na Ozonio, e também uma ação do lançamento de um livro da Profa. Valeria Rueda Spers, na qual fizemos toda editoração do livro por uma causa maior.
Quais profissionais do segmento inspiram você e por que? São vários profissionais, na qual tive oportunidade de me inspirar, mas o que mais me incentivou a ter o meu próprio negócio foi Agnelo Pacheco, que tinha agência renomada na área de Comunicação em São Paulo onde tive a oportunidade de trabalhar como cliente com ele, o mesmo me trouxe muito ensinamento.
Como nasceu a Ozônio Propaganda & Marketing e qual é o foco da agência atualmente? A Agência nasceu dentro da Unimep como uma espécie de incubadora, onde tive a oportunidade e, em 1994/95 dei início informal com alguns alunos, e isso foi tomando corpo. Inicialmente era 02 Propaganda & Marketing, em 2000 ganhamos um prêmio Ouro regional e estadual pela Central de Outdoor e fomos para mídia divulgar, porém a marca não estava totalmente registrada. Foi quando no mesmo ano, o Fernando Meirelles da O2 filmes ganhou o prêmio com o filme Cidade de Deus, e nos informaram para que tirássemos a marca O2. Diante disso, partimos para O3 Ozonio e estamos aqui até hoje, porém agora registrado em todas as classes de registro junto ao INPI, isso foi um aprendizado.
Como você enxerga o papel das empresas do interior paulista no cenário da comunicação e dos negócios nacionais? Como já dizia o velho guerreiro Chacrinha “quem não se comunica se trumbica”, hoje qualquer que seja a empresa, é necessário fazer o seu marketing com consciência e determinação diante tudo que ela oferece e estar preparada o tempo todo para questões sociais, ambientais e principalmente para o seus colaboradores e o bem-estar da sua saúde mental.
Que valores e princípios sempre nortearam suas decisões profissionais? Valores éticos e princípios da verdade e sempre fazer o melhor com menos, fazer e mostrar a verdade daquilo que você propaga.
Que conselho você deixa para os jovens profissionais que estão iniciando na área de marketing e comunicação? Capacitar-se, estudar, pesquisar e estar sempre atento às oportunidades, e começar a trabalhar dentro da área o quanto antes, você precisa ser rápido e atuante no mercado.