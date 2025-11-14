Com mais de 40 anos de atuação na comunicação, o publicitário Osvaldo Luis Baptista, diretor da Ozônio Propaganda & Marketing, construiu uma carreira marcada por empreendedorismo, criatividade e compromisso ético. Da experiência na expansão da Rede Drogal ao trabalho como docente universitário, ele acompanhou de perto a transformação do marketing e hoje reflete sobre os desafios do setor, o papel das empresas do interior paulista e a formação de novos profissionais.

Conte resumidamente um pouco de sua história e o que te motivou a seguir o caminho da comunicação e do marketing no início da carreira. Nasci em uma família de comerciantes em Araraquara no segmento de bar e confeitaria, meu pai foi uma pessoa muito interessada em leitura, arquitetura, design. E eu sempre fui curioso e influenciado em casa, por isso tinha acesso em casa às revistas da época como Casa & Construção década de 70/80, e também com leituras de jornais como Folha de São Paulo e Estadão e o extinto Jornal da Tarde que tinha um caderno especial que se chamava Propaganda & Marketing. Esse caderno sempre me chamou atenção pelos projetos de diagramação e as matérias publicadas. Esse foi o início de um motivo que me fez prestar mais atenção.

No final da década de 1970 comecei a andar de skate, na época ainda um esporte pouco conhecido, porém era um esporte diferente no qual me envolvi e me dei bem. Foi quando, levei um tombo e rompi o meu ligamento do joelho fazendo com que eu me afastasse desse esporte por um tempo. No entanto, a vontade era tanta que resolvi criar uma marca de shape chamada PIG SUJO, onde com o apoio de meu pai montamos uma mini marcenaria, onde produzia os shapes, estampava a marca e aí foi o inicio de tudo na área comercial, como empreendedor, que durante anos, foi o meu negócio lucrativo. Diante disso vi a necessidade de me aperfeiçoar e estudar aquilo que o esporte me mostrou: a área de comunicação e de negócios. Nesse sentido, notei que estava promovendo uma marca, já com distribuição do produto pela região e foi quando resolvi pesquisar e partir para uma faculdade onde prestei vestibular na PUC Campinas, Unaerp e Unimep. Passei nos três vestibulares e escolhi Piracicaba por ser uma cidade bem interessante e aqui estou até hoje.

Você trabalhou na Rede Drogal, desse período, qual foi o seu papel no projeto de expansão da rede? Já estudando em 1985 no curso de Publicidade e Propaganda na Unimep, comecei a procurar oportunidades na área da Comunicação, e encontrei na época uma agência de propaganda chamada Cidade Comunicações, onde então o proprietário era o Prof. Nelson Bertolini. Essa agência tinha a conta da DROGAL na época.

Estudando e trabalhando como estagiário, sendo assistente de um atendimento, passei a ter contato direto com a Drogal, fazendo o trabalho de tráfego na agência, sabendo e vendo tudo que precisa ser feito e entregando as demandas. Foi aí que o diretor na época me solicitou para que eu procurasse um profissional com o perfil determinado pela empresa para área (tenho esse documento até hoje), e aí eu mostrei interesse pela vaga e fui para o desafio. Durante anos, fui crescendo junto com a empresa e seguindo o planejamento proposto, atuando assim com pesquisa de mercado, analisando pontos de vendas, pesquisando cidades, atividade internas como layout de loja, planejamento promocional de ofertas, ações de merchandising e atividades culturais como shows do Chitãozinho & Chororó, Roberto Carlos, Roupa Nova, Tradicional Jazz Band e outras atividades sempre com o objetivo de posicionamento da marca.