Sra. Benedita Fermino Cardoso

Faleceu dia 14/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. Plinio Cardoso de Castro. Era filha do Sr. Francisco Lino e da Sra. Benedita Fermino, falecidos. Deixa os filhos: Ediz Maria de Castro Silva, falecida foi casada com Jose Carlos da Silva, Nelson Cardoso de Castro casado com Marli de Castro, Creusa Maria Facirolli casado com Claudemir Facirolli, Jair Cardoso de Castro, falecido foi casado com Maria Margarida Moreno de Castro, Osmir Cardoso de Castro casado com Magali Leite, Maria Rosinei de Castro Garcia casada com Rodrigo Camargo. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Marli Aparecida Trombeta da Silva

Faleceu dia 13/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 62 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Aparecido Rodrigues da Silva. Era filha do Sr. Alletassio Trombeta e da Sra. Dilecta Magagnato Trombeta, falecidos. Deixa os filhos: William Rodrigues da Silva, Ygor Rodrigues da Silva casado com Priscila Becari Rola e Gregolis Rodrigues da Silva (falecido). Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/11/2025 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Neide Pissocaro Schiavinatto

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 79 anos, filha dos finados Sr. Joani Pissocaro e da Sra. Mercedes Torres Pissocaro, era viúva do Sr. Antonio Moacir Schiavinatto; deixa os filhos: Alessandra Karina Pissocaro, casada com o Sr. Antonio Sergio Rodrigues de Lara; Alexandre José Barbosa de Souza, casado com a Sra. Ilda Lopes dos Santos Conquista e Ricardo Aparecido do Carmo, casado com a Sra. Joseana de Queiroz. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.