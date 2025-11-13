13 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

Bases fechadas da GCM causam medo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
Tempo de leitura: 1 min
Pelo menos quatro bases estão fechadas em Piracicaba.
 O clima é de medo e revolta em vários bairros de Piracicaba. Moradores denunciam que pelo menos quatro bases da Guarda Civil Municipal estão fechadas, o que vem aumentando a sensação de insegurança e abandono nas comunidades.

As unidades do Parque do Mirante, na Vila Rezende, do Noiva da Colina, Rua do Porto e Raposo Tavares estão com as portas trancadas. O cenário, segundo quem passa por ali todos os dias, é desolador: muros pichados, mato alto, lixo e silêncio absoluto onde antes havia presença policial.

“A gente vê a base, mas não pode pedir ajuda" desabafou a comerciante Isadora Regina Vieira, 56, do bairro Noiva da Colina.

De acordo com informações, o motivo seria a falta de efetivo na corporação, o que teria forçado a suspensão temporária das atividades fixas. O pouco contingente disponível foi redirecionado para o patrulhamento ostensivo nas ruas, considerado prioridade pela GCM.

Mesmo assim, o fechamento das bases tem deixado a população revoltada. Muitos dizem que se sentem totalmente desprotegidos.

A Prefeitura estuda uma solução para o problema. Mas enquanto a resposta não vem, a insegurança cresce e o medo toma conta das ruas.

