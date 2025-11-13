O clima é de medo e revolta em vários bairros de Piracicaba. Moradores denunciam que pelo menos quatro bases da Guarda Civil Municipal estão fechadas, o que vem aumentando a sensação de insegurança e abandono nas comunidades.

As unidades do Parque do Mirante, na Vila Rezende, do Noiva da Colina, Rua do Porto e Raposo Tavares estão com as portas trancadas. O cenário, segundo quem passa por ali todos os dias, é desolador: muros pichados, mato alto, lixo e silêncio absoluto onde antes havia presença policial.