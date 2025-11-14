Kaléu retorna ao Engenho Central após o sucesso do espetáculo “Basta Crer” e do lançamento do álbum “Novo Tempo”. Ele reforça que o propósito da apresentação é simples e profundo: agradecer. “Esse evento é, acima de tudo, um ato de agradecimento. Nós só agradecemos! Tudo está sendo preparado com muito carinho e excelência, porque o público merece”, afirma o cantor, destacando o cuidado envolvido na produção para tornar a experiência verdadeiramente especial.

Neste sábado (15), o Teatro do Engenho Central recebe o espetáculo gospel “Gratidão”, comandado pelo cantor Kaléu e um grupo de convidados especiais. A apresentação começa às 19h, mas as portas serão abertas a partir das 18h para acolher o público com conforto e organização. O evento promete uma noite marcada por música, adoração e um clima preparado especialmente para celebrar a fé.

A programação de “Gratidão” será enriquecida pela participação de nomes conhecidos da música e da comunidade cristã. Entre os convidados, estão o Pr. Rudy Franco, o cantor Ângelo Rosa, o Pr. Carlos Silveira, além dos grupos UJADP, UNAADP e o Coral Crescer. Todos se unem a Kaléu para proporcionar uma noite de comunhão, esperança e louvor, reforçando a mensagem espiritual que permeia o evento.

A entrada será feita por meio da troca de 1 kg de alimento não perecível, e toda a arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e ao Departamento de Missões Urbanas e Internacionais da AdBras – Sede Piracicaba. Para garantir lugar, a troca antecipada pode ser realizada na Encantti Cosméticos, que atende todos os dias em horário comercial, e na Bilheteria do Teatro do Engenho Central, de terça a sexta-feira, das 14h às 17h. No próprio sábado, a troca será permitida apenas se ainda houver disponibilidade, já que o teatro tem capacidade limitada a 400 pessoas.

O espetáculo conta com apoio cultural da Secretaria da Cultura de Piracicaba, Addora Comunicação, Jornal de Piracicaba, Engenho da Notícia, Departamento de Missões Urbanas e Internacionais, Paula Diniz Buffet e Eventos, Louis Belafre e Sr. Saldanha Barbearia, reforçando o envolvimento da comunidade na realização do evento.

