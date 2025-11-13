13 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
HOMEM X MULHER

Vereador quer proibir atletas trans em competições: entenda

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Câmara de Limeira
Vereador Guilherme Guido é do PL de Limeira
Vereador Guilherme Guido é do PL de Limeira

Uma proposta polêmica foi apresentada por um vereador de Limeira (SP), na região Metropolitana de Piracicaba.

O vereador Guilherme Guido (PL) protocolou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 275/2025, que pretende tornar o sexo biológico o único critério válido para definir o gênero de competidores em todas as partidas esportivas oficiais do município.

A proposta determina que atletas só poderão competir na categoria correspondente ao sexo atribuído no nascimento, conforme registrado na primeira certidão de nascimento. A medida se estende também a competições estudantis e interescolares, incluindo torneios organizados por escolas e clubes locais.

Guilherme Guido, além de vereador, também é medalhista olímpico de natação.

Segundo o texto, as entidades esportivas serão responsáveis por verificar o sexo biológico dos atletas no momento da inscrição, podendo exigir cópia da certidão de nascimento ou documento equivalente.

O projeto prevê ainda sanções para quem descumprir a regra ou omitir informações sobre identidade de gênero, como exclusão da competição, suspensão por até um ano, devolução de prêmios e multa de até 100 salários mínimos, que pode dobrar em caso de reincidência.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários