Uma proposta polêmica foi apresentada por um vereador de Limeira (SP), na região Metropolitana de Piracicaba.

O vereador Guilherme Guido (PL) protocolou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 275/2025, que pretende tornar o sexo biológico o único critério válido para definir o gênero de competidores em todas as partidas esportivas oficiais do município.

A proposta determina que atletas só poderão competir na categoria correspondente ao sexo atribuído no nascimento, conforme registrado na primeira certidão de nascimento. A medida se estende também a competições estudantis e interescolares, incluindo torneios organizados por escolas e clubes locais.