A segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT) receberá nesta sexta-feira (14), em Brasília, a medalha da “Ordem Nacional do Mérito Educativo”, do Ministério da Educação, pelos seus mais de 40 anos de atuação em defesa da educação pública no país. A medalha será entregue pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em solenidade no Ministério da Educação (MEC), no Palácio do Itamaraty, marcada para as 15h.

A “Ordem Nacional do Mérito Educativo” é regulamentada pelo Decreto 4.797, de 31 de julho de 2023, e destinada a agraciar personalidades nacionais e estrangerias que se destacaram em ações para a melhoria e o desenvolvimento do ensino e da educação brasileira. A solenidade também marca as comemorações dos 95 anos da criação o Ministério da Educação.

Maria Izabel de Azevedo Noronha, carinhosamente chamada de Professora Bebel, é professora efetiva de Língua e Literatura Portuguesa, tendo sido formada pela UNIMEP, e mestre em Administração também pela UNIMEP. Sua destacada atuação por educação pública gratuita, inclusiva, de qualidade, para os filhos e filhas da classe trabalhadora tem sido uma das causas de sua vida, assim como a defesa da habitação popular, da juventude, dos idosos e dos movimentos sociais. Toda esta forte atuação pública a fez uma das principais lideranças do movimento sindical brasileiro.