A segunda presidenta da Apeoesp, a deputada estadual Professora Bebel (PT) receberá nesta sexta-feira (14), em Brasília, a medalha da “Ordem Nacional do Mérito Educativo”, do Ministério da Educação, pelos seus mais de 40 anos de atuação em defesa da educação pública no país. A medalha será entregue pelo presidente Lula e pelo ministro da Educação, Camilo Santana, em solenidade no Ministério da Educação (MEC), no Palácio do Itamaraty, marcada para as 15h.
A “Ordem Nacional do Mérito Educativo” é regulamentada pelo Decreto 4.797, de 31 de julho de 2023, e destinada a agraciar personalidades nacionais e estrangerias que se destacaram em ações para a melhoria e o desenvolvimento do ensino e da educação brasileira. A solenidade também marca as comemorações dos 95 anos da criação o Ministério da Educação.
Maria Izabel de Azevedo Noronha, carinhosamente chamada de Professora Bebel, é professora efetiva de Língua e Literatura Portuguesa, tendo sido formada pela UNIMEP, e mestre em Administração também pela UNIMEP. Sua destacada atuação por educação pública gratuita, inclusiva, de qualidade, para os filhos e filhas da classe trabalhadora tem sido uma das causas de sua vida, assim como a defesa da habitação popular, da juventude, dos idosos e dos movimentos sociais. Toda esta forte atuação pública a fez uma das principais lideranças do movimento sindical brasileiro.
Atualmente, segunda presidenta da Apeoesp, o maior sindicato de professores da América Latina, entidade que presidiu por cinco mandatos, numa trajetória marcada pela luta em defesa dos professores e da educação pública de qualidade, inclusive integrou o Conselho Nacional de Educação, aonde elaborou pareceres e resoluções homologadas pelos então ministros Aloízio Mercadante e Fernando Haddad, além de participar de dezenas de seminários, congressos e conferências nacionais e internacionais, atuando como palestrante. Também é vice-presidente estadual do Partido dos Trabalhadores.
Eleita Deputada Estadual pelo Partido dos Trabalhadores em 2018, com 87.169 votos, foi reeleita em 2022 com 155.983 votos, a maior votação de um deputado com domicílio eleitoral em Piracicaba. Na Assembleia Legislativa, tem forte atuação, já tendo apresentado mais de 210 proposituras, entre projetos de lei, projetos de lei complementar, além de requerimentos, indicações e moções, visando sempre melhorar a vida da população do Estado de São Paulo e de Piracicaba.
Na Assembleia Legislativa, ainda, preside a Comissão de Educação e Cultura, é Procuradora Especial da Mulher, participa de comissões permanentes e coordena as Frentes Parlamentares em Defesa da Educação Básica e da Cultura Popular, em Defesa do Serviço Público e do Funcionalismo no Estado de São Paulo, do IAMSPE e para a Criação de Institutos Federais e Universidades.