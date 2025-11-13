Sr. Alex Diniz de Oliveira
Faleceu dia 12/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 38 anos de idade e era casado com a Sra. Melissa Ravelli. Era filho do Sr. Sidney Diniz de Oliveira e da Sra. Marcia Corder Diniz de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. André luiz rodrigues dos santos
Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade. Era filho do Sr. Antônio Rodrigues dos Santos e da Sra. Elza Augusta Rodrigues dos Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/11/2025 as 08:30hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Daniel Henrique Ferraz de Campos Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Sebastião Pereira Filho, falecido, e da Sra. Claudilene de Fátima Ferraz Correa de Campos, era casado com o Phelipe Alves Bortoletto, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Daniel de araujo
Faleceu dia 12/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 37 anos de idade e era filho do Sr. Severino Selestino de Araujo, falecido e da Sra. Maria Sueli dos Santos Araujo. Deixa irmãs, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 13/11/2025 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 10h00 até as 16h00. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais
Josiane Miranda Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 35 anos, filha do Sr. Pedro Antonio dos Santos e da Sra. Dilcea do Rocio de Miranda. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Laercio Antonio Lisboa
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 35 anos, filho do Sr. Jorge Lisboa, falecido e da Sra. Dalva Maria Sanches Lisboa, deixa familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Antonio Godoy
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filhos dos finados Sr. Jorge Antonio de Godoy e da Sra. Joanna Arthur de Godoy. Deixa a irmã Ines Godoy, e a enteada Cibele de Fatima Stocco Godoy, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Teresa Zago Strazzacapa
Faleceu dia 13/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era Viúva do Sr. Armando Trazzacapa. Era filha do Sr. João Zago e da Sra. Maria Zago, falecidos. Deixa os filhos: Elaine Aparecida Strazzacapa Machuca casada com José Orivaldo Machuca Martins, Rosana Gorete Strazzacapa Zani casada com Wilson Zani Filho, João Ernesto Strazzacapa e Vlademir Tadeu Strazzacapa, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Jose de Oliveira Fernandes
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Paulino Batista de Oliveira e da Sra. Izabel Maria de Jesus, era viúva do Sr. Antonio Marcos Fernandes; deixa os filhos: Claudineia Aparecida Fernandes; Claudinei Fernandes; Eliana Fernandes; Rudnei dos Reis Fernandes e Ana Lucia Fernandes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Marcos Donizeth Ricardo
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 52 anos, filho dos finados Sr. Henrique Ricardo e da Sra. Aparecida dos Santos Ricardo, era casado com a Sra. Erica Isabel Chaves; deixa os filhos: Priscila Vitoria Chaves Pinto; Murilo Henrique Chaves Ricardo e João Victor Chaves Ricardo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Memorial São Pedro/SP, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais
Sra. Maria Camargo da Silva
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bueno de Camargo e da Sra. Georgina Lopes de Camargo, era casada com o Sr. Ari Fidelis; deixa os filhos: Marlene da Silva Luz, viúva do Sr. Benedito Teodoro da Luz; Carlos Alberto da Silva; Elizabete Aparecida da Silva Miano, viúva do Sr. Wilson Hilario Miano; Ana Claudia de Camargo Fidelis Fornazari, casada com o Sr. Reginaldo Donizete Fornazari; Messias Aparecido da Silva, falecido, deixando viúva a Sr. Sandra Ricobelo da Silva e Antonia Graziela da Silva Amaral, falecida, deixando viúvo o Sr. Jose Aparecido Amaral. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Madalena da Silva Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filha dos finados Sr. Manoel Pedro da Silva e da Sra. Maria Soares da Silva, era casada com o Sr. Jose Cicero dos Santos; deixa os filhos: Jeferson da Silva Santos, casado com a Sra. Fabiana Alves da Silva Santos; Jeciele da Silva Santos, casada com o Sr. Jose Armando Gomes da Silva e Jessica da Silva Santos Gazzi, casada com o Sr. Julio Cesar Gabriel Gazzi. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Sidnei Pagotto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Florindo Pagotto e da Sra. Rosa Nalessio Pagotto, era casado com a Sra. Leonor de Oliveira Pagotto; deixa os filhos: Solange Pagotto e Silmar Aparecido Pagotto, casado com a Sra. Alessandra Roberta Camargo Pinto Pagotto. Deixa as netas Marcela, Isabella e Camilly. Deixa também irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Santo Antonio Smaniotto
Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Laurindo Luiz Smaniotto e da Sra. Aparecida Gomes de Oliveira, era casado com a Sra. Margarida Aparecida Ferreira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Sueli de Fátima Mescolote do Nascimento
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Jorge Pulpa Mescolote e da Sra. Nair Pedrozo Mescolote, era casada com o Sr. Ednaldo Eduardo do Nascimento; deixa os filhos: Patricia de Fatima do Nascimento; Luciana de Fatima do Nascimento e Rafael do Nascimento. Deixa a neta Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Zulmira Vieira
Faleceu dia 13/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade. Era filha do Sr. Christiano Vieira e da Sra. Catharina de Oliveira Bonassi, falecidos. Deixa o filho: Antônio Sergio Vieira Nogueira casado com Maria Sissa da Silva Freire. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Capela da Saudade, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.