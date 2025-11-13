Sr. Alex Diniz de Oliveira

Faleceu dia 12/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 38 anos de idade e era casado com a Sra. Melissa Ravelli. Era filho do Sr. Sidney Diniz de Oliveira e da Sra. Marcia Corder Diniz de Oliveira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/11/2025 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. André luiz rodrigues dos santos

Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade. Era filho do Sr. Antônio Rodrigues dos Santos e da Sra. Elza Augusta Rodrigues dos Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 13/11/2025 as 08:30hs, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Daniel Henrique Ferraz de Campos Pereira

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 30 anos, filho do Sr. Sebastião Pereira Filho, falecido, e da Sra. Claudilene de Fátima Ferraz Correa de Campos, era casado com o Phelipe Alves Bortoletto, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.