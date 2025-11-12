Uma cena desesperadora marcou a quarta-feira (12) no Jardim Planalto, em Piracicaba. Uma mãe viveu o pior momento da sua vida ao chegar em casa, depois de um longo dia de trabalho, e encontrar o próprio filho sem vida, deitado na cama.
Segundo informações apuradas, o homem havia procurado atendimento em uma unidade de saúde no começo do dia e, em seguida, retornou para casa. Horas depois, quando a mãe chegou, encontrou o filho já sem sinais vitais. O corpo apresentava rigidez cadavérica, o que indica que a morte teria ocorrido ainda no início do dia.
Vizinhos, chocados com o desespero da mulher, tentaram confortá-la enquanto o Samu e a Polícia Militar eram acionados.
Peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no local para realizar os trabalhos técnicos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.
A Polícia Civil registrou o caso e segue investigando as circunstâncias do ocorrido.
Um final de tarde marcado pela dor e pela tristeza em um bairro que ficou em silêncio diante de uma perda tão repentina.