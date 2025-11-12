Uma cena desesperadora marcou a quarta-feira (12) no Jardim Planalto, em Piracicaba. Uma mãe viveu o pior momento da sua vida ao chegar em casa, depois de um longo dia de trabalho, e encontrar o próprio filho sem vida, deitado na cama.

Segundo informações apuradas, o homem havia procurado atendimento em uma unidade de saúde no começo do dia e, em seguida, retornou para casa. Horas depois, quando a mãe chegou, encontrou o filho já sem sinais vitais. O corpo apresentava rigidez cadavérica, o que indica que a morte teria ocorrido ainda no início do dia.