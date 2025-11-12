12 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
IMPRESSIONANTE!

VÍDEO: Teto desaba e causa susto no Shopping Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Clientes e funcionários das lojas se assustaram com a queda do teto.
Clientes e funcionários das lojas se assustaram com a queda do teto.

 Um susto daqueles tomou conta do Shopping Piracicaba na tarde desta quarta-feira (12). Parte do teto de gesso de uma das áreas internas desabou de repente, deixando clientes e funcionários assustados.

VEJA MAIS

De acordo com as informações apuradas, ninguém ficou ferido, mas a queda causou apreensão e chamou a atenção de quem passava pelo local.

 A área atingida foi rapidamente isolada para avaliação da estrutura e para garantir a segurança de todos.

Segundo o shopping, o incidente foi provocado por um problema pontual na tubulação de água que passa acima do forro de gesso. PTécnicos foram acionados e fizeram a rápida manutenção.

Em nota, o Shopping Piracicaba informou que o local afetado já foi reparado e o funcionamento segue normal:

“Uma pequena área do shopping precisou ser isolada após um incidente pontual na tubulação de água que fica acima do forro de gesso. As equipes já realizaram os reparos e o shopping segue operando normalmente.”

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários