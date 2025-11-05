Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) se consolida como um pilar fundamental na preservação e difusão da cultura audiovisual na cidade. Localizado no Galpão 8A do Engenho Central, o MISP não apenas guarda um vasto acervo, mas também se destaca por uma agenda dinâmica de atividades e parcerias estratégicas, como com a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Educação, promovendo o cinema na escola e diversas outras iniciativas.

A história do MISP, conforme detalhado por Rober Caprecci, coordenador do Museu, em entrevista ao Jornal de Piracicaba, remonta a 1977. "O MISP começa em 1977, por um projeto que era do João Hermann Neto, que era o atual prefeito da época", explicou Caprecci. Inicialmente um braço da Pinacoteca, o Museu teve sua sede na Pinacoteca até 2009, quando se deslocou para a Estação da Paulista, onde permaneceu até 2020. Desde então, o acervo e as atividades do MISP estão concentrados no Engenho Central, com uma reabertura ao público em 2025, marcando uma nova fase de engajamento com a comunidade.

O Museu é um polo de atividades culturais, com foco no fortalecimento do cinema local e regional. Em parceria com o MIS, o projeto Pontos MIS promove sessões de cinema com a Cineteca no Anfiteatro da Biblioteca Municipal, além de oficinas audiovisuais mensais ministradas por profissionais de todo o Brasil.