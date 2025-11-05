Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) se consolida como um pilar fundamental na preservação e difusão da cultura audiovisual na cidade. Localizado no Galpão 8A do Engenho Central, o MISP não apenas guarda um vasto acervo, mas também se destaca por uma agenda dinâmica de atividades e parcerias estratégicas, como com a Secretaria da Cultura e a Secretaria da Educação, promovendo o cinema na escola e diversas outras iniciativas.
A história do MISP, conforme detalhado por Rober Caprecci, coordenador do Museu, em entrevista ao Jornal de Piracicaba, remonta a 1977. "O MISP começa em 1977, por um projeto que era do João Hermann Neto, que era o atual prefeito da época", explicou Caprecci. Inicialmente um braço da Pinacoteca, o Museu teve sua sede na Pinacoteca até 2009, quando se deslocou para a Estação da Paulista, onde permaneceu até 2020. Desde então, o acervo e as atividades do MISP estão concentrados no Engenho Central, com uma reabertura ao público em 2025, marcando uma nova fase de engajamento com a comunidade.
O Museu é um polo de atividades culturais, com foco no fortalecimento do cinema local e regional. Em parceria com o MIS, o projeto Pontos MIS promove sessões de cinema com a Cineteca no Anfiteatro da Biblioteca Municipal, além de oficinas audiovisuais mensais ministradas por profissionais de todo o Brasil.
Outra importante colaboração é com o grupo audiovisual Cena14, que possui o projeto Cine Clube Nhô Cine e o MISP entra como apoiador, exibindo filmes de produção local e nacional na Biblioteca Municipal, sempre na última sexta-feira do mês, com rodas de conversa que frequentemente contam com a presença dos produtores. “A gente sempre procura fazer um cineclube, ou seja, a sessão de cinema junto com uma roda de conversa”, ressaltou Caprecci, destacando a interação com o público.
Além das exibições e oficinas, o MISP desenvolve o Memorial Audiovisual, um projeto que registra histórias de Piracicaba contadas por pessoas comuns, especialmente moradores mais antigos, que compartilham suas memórias da cidade nas décadas de 50, 60 e 70. "Esse material que a gente produz, a gente disponibiliza no YouTube do MISP, e além disso, também fica aqui no acervo nosso", explicou Caprecci, mencionando parcerias com o Museu Prudente de Moraes e a Pinacoteca para expandir essa iniciativa.
O Museu também se dedica à preservação e digitalização de seu vasto acervo, que inclui filmes em película da década de 60, fitas cassete, Super 8 e VHS. "É um material que a gente recebe aqui. O MISP recebe materiais da população, de famílias, de instituições que queiram doar um material", disse o coordenador, enfatizando o meticuloso processo de higienização, armazenamento e digitalização para que futuras gerações possam acessar e conhecer a história audiovisual.
Para o mês de novembro, o MISP preparou uma agenda repleta de atrações. Destaque para este sábado (8), às 19h30, com a exibição do filme "A Represa do Miringuava" no próprio MISP. A programação inclui ainda outras sessões do Cinemisp ("Manuela Missão Cumprida" em 13/11), mais sessões da Cineteca (12/11, 17/11, 19/11 na Biblioteca) e a oficina "Narrativa Documental" em 22/11, no MISP, em parceria com o Clube Foteiros.