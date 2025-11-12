Uma pesquisa inédita conduzida pela Universidade da Califórnia, em São Francisco (UCSF), nos Estados Unidos, e pela Universidade de Adelaide, na Austrália, indica que o consumo de uma xícara de café por dia pode estar associado a uma redução de 39% no risco de recorrência de arritmia cardíaca, que se caracteriza por batimentos irregulares e acelerados.

VEJA MAIS:

O eletrofisiologista da UCSF, Gregory Marcus, comenta que o efeito pode estar ligado a mecanismos duplos. “A cafeína é também um diurético, que pode reduzir a pressão arterial e, portanto, diminuir o risco de arritmia. Muitos outros ingredientes presentes no café também têm propriedades anti-inflamatórias que podem apresentar resultados positivos,” afirmou Marcus em nota publicada pelo Science Daily.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Metodologia do estudo