Sr. Antonio Correa de Campos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Benedito Correa de Campos e da Sra. Francisca Maria Varjão Campos, era viúvo da Sra. Antonia Lopes Alves de Campos; deixa os filhos: Deivid Oscar de Campos, casado com a Sra. Marcia Ribeiro de Pontes Campos; Thiago Thomaz de Campos, casado com a Sra. Jenifer Helena dos Santos de Campos; Meriti de Campos Stipp, casada com Ricardo Assis Stipp e Mitsui Alves de Campos Pereira, casada com o Sr. Fagner dos Santos Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Ivair Da Silva Gomes

Faleceu 12/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era casado com a Sra. Nair de Oliveira Pires Gomes. Era filho do Sr. Ulisses Gomes e da Sra. Benedita Alves da Silva Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Gisele, Givanilson, Giedre, Gilcilene, Giosiane, Jonatan, Giesler, Geovaldo. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. José Paulo Pecorari (Técnico de Segurança do Trabalho)

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Afonso Pecorari Neto e da Sra. Maria Inês Mazagão Pecorari, era casado com a Sra. Alda Maria de Almeida; deixa as filhas: Paula Pecorari Tabareli, casada com o Sr. Lisias Tabareli dos Santos e Poliana Pecorari Feitosa, casada com o Sr. Jonathas Feitosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.