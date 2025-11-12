Sr. Antonio Correa de Campos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Benedito Correa de Campos e da Sra. Francisca Maria Varjão Campos, era viúvo da Sra. Antonia Lopes Alves de Campos; deixa os filhos: Deivid Oscar de Campos, casado com a Sra. Marcia Ribeiro de Pontes Campos; Thiago Thomaz de Campos, casado com a Sra. Jenifer Helena dos Santos de Campos; Meriti de Campos Stipp, casada com Ricardo Assis Stipp e Mitsui Alves de Campos Pereira, casada com o Sr. Fagner dos Santos Pereira. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório do Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Ivair Da Silva Gomes
Faleceu 12/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era casado com a Sra. Nair de Oliveira Pires Gomes. Era filho do Sr. Ulisses Gomes e da Sra. Benedita Alves da Silva Gomes, falecidos. Deixa os filhos: Gisele, Givanilson, Giedre, Gilcilene, Giosiane, Jonatan, Giesler, Geovaldo. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Paulo Pecorari (Técnico de Segurança do Trabalho)
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Afonso Pecorari Neto e da Sra. Maria Inês Mazagão Pecorari, era casado com a Sra. Alda Maria de Almeida; deixa as filhas: Paula Pecorari Tabareli, casada com o Sr. Lisias Tabareli dos Santos e Poliana Pecorari Feitosa, casada com o Sr. Jonathas Feitosa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Lucivaldo Lira de Luna
Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era casado com a Sra. Valeria Bruna Gonçalves Julião de Luna. Era filho do Sr. Luiz Farias de Luna e da Sra. Maria Antônia Lira de Luna. Deixa os filhos: Jossue Julião Luna, Esther Julião de Luna, Samuel Julião Luna e Rebecca Julião Luna. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Gimael Ferraz
Faleceu dia 12/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade. Era filha do Sr. Antonio Ferraz Pacheco e da Sra. Hercilia Gimael Ferraz, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Neimar Alexandre de Andrade
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 40 anos, filho dos finados Sr. Geraldo José de Andrade Junior e da Sra. Loreleim Alexandre Andrade; deixa os filhos: Lucas Alexandre Santos de Andrade e Vitória Alexandre Santos de Andrade. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Rudnei Onofre Pappette
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho do Sr. Tancredo Pappette, falecido e da Sra. Elza Antonio Basso Pappette, era casado com a Sra. Severina Henrique da Silva Pappette; deixa os filhos: Michele Fernanda Henrique Pappette; Diogo Tadeu Henrique Pappette; Rudnei Henrique Pappette; Rodrigo Pappette e Erick Pappette. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal do Bairro Tupi, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Valmir Diniz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho da Sra. Maria Lucia Diniz, falecida era casado com a Sra. Anabel Costa Diniz; deixa os filhos: Vanessa Diniz Carriel, casada com o Sr. Ari Sandro Carriel e Thiago Diniz, casado com a Sra. Carla Custodio de Almeida Diniz. Deixa os netos: Otavio Diniz Carriel; Lorenzo Diniz Carriel e Raphael Custodio Diniz. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.