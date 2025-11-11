11 de novembro de 2025
RASGADO POR FACA

Pizzaiolo que matou ex-mulher com rolo de massa é achado ferido

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Samuel Ângelo foi encontrado caído em um matagal de Nova Odessa, com graves ferimentos provocados por faca.
Samuel Ângelo foi encontrado caído em um matagal de Nova Odessa, com graves ferimentos provocados por faca.

  O pizzaiolo suspeito de cometer um crime de ódio e desespero, matando sua ex-mulher Patrícia Gonçalves, 42 anos, de forma brutal dentro de casa e diante do filho de 5 anos em Franco da Rocha, no último domingo (9),foi encontrado ferido nesta terça-feira, em Nova Odessa, a 39 km de Piracicaba.

 De acordo com as informações, Samuel Ângelo dos Santos, de 45 anos, não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo a Polícia Civil, o pizzaiolo teria usado um rolo de abrir massa — o mesmo instrumento de trabalho que usava diariamente — para espancar Patrícia até a morte. O crime aconteceu na frente do filho mais novo do casal, de apenas 5 anos, uma criança com deficiência física.

Após o feminicídio, o homem fugiu e passou dois dias escondido. Na madrugada desta terça-feira (11), ele foi encontrado gravemente ferido em uma área rural de Nova Odessa. Samuel apresentava cortes profundos provocados por faca, em uma possível tentativa de suicídio.

O Corpo de Bombeiros socorreu o suspeito, que foi levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, onde permanece internado sob escolta policial.

A dor da família e dos amigos é imensurável. O corpo de Patrícia foi sepultado sob forte comoção na tarde desta terça-feira (11), no Cemitério Valle das Colinas, em Franco da Rocha. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio, crime que simboliza a face mais cruel da violência contra a mulher.

