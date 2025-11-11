De acordo com as informações, Samuel Ângelo dos Santos, de 45 anos, não aceitava o fim do relacionamento.

O pizzaiolo suspeito de cometer um crime de ódio e desespero, matando sua ex-mulher Patrícia Gonçalves, 42 anos, de forma brutal dentro de casa e diante do filho de 5 anos em Franco da Rocha, no último domingo (9),foi encontrado ferido nesta terça-feira, em Nova Odessa, a 39 km de Piracicaba.

Segundo a Polícia Civil, o pizzaiolo teria usado um rolo de abrir massa — o mesmo instrumento de trabalho que usava diariamente — para espancar Patrícia até a morte. O crime aconteceu na frente do filho mais novo do casal, de apenas 5 anos, uma criança com deficiência física.

Após o feminicídio, o homem fugiu e passou dois dias escondido. Na madrugada desta terça-feira (11), ele foi encontrado gravemente ferido em uma área rural de Nova Odessa. Samuel apresentava cortes profundos provocados por faca, em uma possível tentativa de suicídio.

O Corpo de Bombeiros socorreu o suspeito, que foi levado ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, onde permanece internado sob escolta policial.