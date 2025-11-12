Os candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) já podem consultar, desde as 10h desta quarta-feira (12), o resultado das provas objetivas. As informações estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela aplicação do exame em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
No portal da FGV, é possível acessar o desempenho individual, os gabaritos definitivos, as respostas aos recursos e as listas de classificação por cargo. O sistema também apresenta um detalhamento das notas por eixo temático e bloco de prova, incluindo o número de acertos e a situação do candidato nas próximas etapas.
O concurso, conhecido como o “Enem dos concursos”, registrou provas aplicadas em 5 de outubro, em 228 cidades brasileiras, com oferta de 3.652 vagas para diferentes órgãos da administração pública federal. Entre os blocos 1 a 7, as notas têm pesos distintos conforme o conteúdo específico, enquanto os blocos 8 e 9 avaliam áreas comuns, como língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito e matemática.
O governo federal reforçou que está em vigor o critério de equiparação de gênero, que busca garantir representatividade feminina em cargos onde há predominância masculina. Além disso, as tabelas de corte contemplam as modalidades de ampla concorrência e cotas para pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas.
Próximas etapas do cronograma
Os candidatos classificados para a fase seguinte devem se preparar para a prova discursiva, marcada para 7 de dezembro. O cartão de confirmação ficará disponível entre 12 de novembro e 1º de dezembro. Já o resultado preliminar da etapa discursiva será divulgado em 23 de janeiro de 2026, com prazo para recursos nos dias 26 e 27 do mesmo mês.
O resultado final dessa fase está previsto para 18 de fevereiro de 2026, e as listas de classificação geral — incluindo vagas imediatas e lista de espera — serão publicadas em 20 de fevereiro. As convocações para nomeação e demais etapas, como curso de formação e investigação social, começam em 16 de março de 2026.
O CNU é considerado o maior processo seletivo unificado da história do serviço público federal e tem como objetivo ampliar o acesso, a transparência e a eficiência na seleção de novos servidores.