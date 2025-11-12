Os candidatos que participaram do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) já podem consultar, desde as 10h desta quarta-feira (12), o resultado das provas objetivas. As informações estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela aplicação do exame em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

No portal da FGV, é possível acessar o desempenho individual, os gabaritos definitivos, as respostas aos recursos e as listas de classificação por cargo. O sistema também apresenta um detalhamento das notas por eixo temático e bloco de prova, incluindo o número de acertos e a situação do candidato nas próximas etapas.

O concurso, conhecido como o “Enem dos concursos”, registrou provas aplicadas em 5 de outubro, em 228 cidades brasileiras, com oferta de 3.652 vagas para diferentes órgãos da administração pública federal. Entre os blocos 1 a 7, as notas têm pesos distintos conforme o conteúdo específico, enquanto os blocos 8 e 9 avaliam áreas comuns, como língua portuguesa, realidade brasileira, noções de direito e matemática.