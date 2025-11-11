Para acompanhar o avanço acelerado do mercado de tecnologia e Inteligência Artificial (IA) e preparar a população para as novas exigências do mercado de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) lançou a Jornada da TecnologIA, iniciativa que oferece mais de 1,2 milhão de vagas gratuitas em cursos de qualificação pelo Portal Trampolim.

Entre os alunos que já aproveitaram as oportunidades oferecidas pela SDE está Gabriel Henrique, 26 anos, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Recentemente, ele realizou o curso Aplicação de Banco de Dados oferecido pela pasta.

“O curso foi excelente. O professor foi muito didático, dedicado e realmente se importou com o aprendizado dos alunos. A experiência me ajudou a relembrar conteúdos que eu já tinha visto na faculdade, mas que acabei esquecendo”, afirma.