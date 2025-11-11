Para acompanhar o avanço acelerado do mercado de tecnologia e Inteligência Artificial (IA) e preparar a população para as novas exigências do mercado de trabalho, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) lançou a Jornada da TecnologIA, iniciativa que oferece mais de 1,2 milhão de vagas gratuitas em cursos de qualificação pelo Portal Trampolim.
Entre os alunos que já aproveitaram as oportunidades oferecidas pela SDE está Gabriel Henrique, 26 anos, tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Recentemente, ele realizou o curso Aplicação de Banco de Dados oferecido pela pasta.
“O curso foi excelente. O professor foi muito didático, dedicado e realmente se importou com o aprendizado dos alunos. A experiência me ajudou a relembrar conteúdos que eu já tinha visto na faculdade, mas que acabei esquecendo”, afirma.
Formado em 2022, Gabriel ainda busca sua primeira oportunidade na área de tecnologia. Ele planeja se inscrever na Jornada da TecnologIA, nova trilha formativa do Portal Trampolim que reúne cursos gratuitos de tecnologia.
“O uso de IA tem crescido muito e já faz parte do meu dia a dia, então acredito que esses cursos vão agregar bastante ao meu desenvolvimento profissional. Também pretendo participar da ação de empregabilidade para quem sabe, conquistar meu primeiro emprego na área”, completa.
Mais de 1,2 milhão de oportunidades
A Jornada da TecnologIA é uma iniciativa da SDE que conta com mais de 1,2 milhão de vagas. Ao todo, a jornada completa soma cerca de 100 horas de capacitação e pode ser concluída até a primeira quinzena de janeiro de 2026. A trilha é composta por três etapas progressivas, totalmente gratuitas e remotas.
1ª Etapa – StartSe: IA para Todos (1 milhão de vagas)
Curso introdutório e acessível sobre os conceitos básicos da Inteligência Artificial e suas aplicações no dia a dia.
Carga horária: 4 horas
2ª Etapa – Salesforce: Agentes de IA (250 mil vagas)
Formação voltada ao desenvolvimento de agentes de IA, com foco em Ciência de Dados, Business Intelligence, Ética e Governança.
Carga horária: 15h38
3ª Etapa – Qualifica SP: Formação em tecnologia (120 vagas)
Cursos: Desenvolvimento de Chatbots (30 vagas); IoT – Internet das Coisas (30 vagas); Introdução à Cibersegurança (30 vagas) e Computação em nuvem (30 vagas).
Carga horária: 80 horas
Inscrições: até 13/11
Início das aulas: 24/11 (previsão)
Os participantes que finalizarem as três etapas de aprendizagem serão convidados a participar de uma Ação de Empregabilidade promovida pela pasta com empresas de tecnologia parceiras em todo o Estado, aumentando suas chances de inserção profissional qualificada.
Como participar
Basta acessar a área “Vitrine de Qualificação” no Portal Trampolim e clicar no botão “Saiba mais”. O aluno será redirecionado para o Portal Qualifica, onde encontrará os cursos disponíveis da Jornada da TecnologIA, além das orientações para realizar o cadastro e garantir uma vaga.
Podem participar candidatos alfabetizados, domiciliados no estado de São Paulo e com idade compatível com a modalidade escolhida (a partir dos 16 anos).