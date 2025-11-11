Sr. Antonio Gerson Silva Santos
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr. Jose Lima, falecido e da Sra. Anatilde Ferreira da Silva Santos, era casado com a Professora: Sra. Iraci Ramos Carvalho Santos; deixa os filhos: Gabriel Carvalho Santos e Davi Carvalho Santos. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Dalva Correa Zem
Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Ilizeu Elenai Zem. Era filha do Sr. Waldemar Correa e da Sra. Lydia Paschoal Correa, falecidos. Deixa os filhos: Andreia Raquel Zem Trevizani casada com Gilmar Luiz Santiago Trevizani, Michele Zem, Mirele Zem casada com Edielverson Damaceno, Andre Elienai Zem casado com Mirian Raquel de Oliveira Zem. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Urbano Sobrinho
Faleceu dia 10/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Teresinha Aparecida Antonelli Urbano. Era filho do Sr. Angelo Urbano e da Sra. Maria Braidoti Urbano, falecidos. Deixa os filhos: Eliana Aparecida Urbano viúva de Francisco Penati; Claudio José Urbano casado com Lucimara Rossi Urbano; Carlos Alberto Urbano casado com Eliana Garcia Urbano; Daniel Urbano casado com Juliana Carvalho Urbano. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Lucas Santos Alves Tete
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 25 anos, filho do Sr. Alexsandro Alves Tete e da Sra. Angela Paula Ferreira dos Santos. Deixa irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Luiz Matheus de Oliveira (Brim)
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. João Matheus de Oliveira e da Sra. Rufina Matheus de Oliveira, era casado com a Sra. Sonia Carcagnollo Matheus de Oliveira; deixa os filhos: Professora: Ana Paula Matheus de Oliveira Sinhoreti, casada com o Dr. Jose Luiz Coelho Sinhoreti; Luiz Andre Matheus de Oliveira e Ana Lucia Matheus de Oliveira Facin, casada com o Sr. Rogerio Facin. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Kazuyoshi Kotaka
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filho dos finados Sr. Sakita Kotaka e da Sra. Omichi Kotaka; deixa os filhos: Cesar Kazuo Kotaka, casado com a Sra. Thalita; Katia Midori Kotaka Benato, casada com o Sr. Edison e Kelly Kazue Kotaka, falecida. Deixa os netos: Lavynia, Enzo, Kaito, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Irene Daniel Sabbadin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Luiz Daniel e da Sra. Philomena Sesso, era viúva do Sr. Alvaro Domingos Sabbadin; deixa os filhos: Edna Maria Sabbadin Zanuzzo, casada com o Sr. Luiz Antonio Zanuzzo; Jose Eduardo Sabbadin, casado com a Sra. Ronise Canuto Sabbadin; Edilene Sabbadin, casada com o Sr. Guilherme Lutgens Neto e Emerson Sabadin. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Lucia Clemente de Andrade
Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 61 anos de idade e era casada com o Sr. Serafim Teixeira de Andrade. Era filha do Sr. Sebastião Clemente e da Sra. Beatriz Caparrol Clemente, falecidos. Deixa os filhos: Juliana de Andrade casada com Lucas Cabral e Juliano de Andrade casado com Elida Cadurim de Andrade. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 12:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Rio das Pedras. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Olga Gazzi Carrara
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. João Gazzi e da Sra. Apparecida Augusta de Paula, era viúva do Sr. Geraldo Carrara; deixa os filhos: Odair Aparecido Carrara, casado com a Sra. Angela Maria Iatauro Carrara; Vanda Aparecida Carrara Ercolin, casada com o Sr. Osmar Ercolin e Iria Carrara Teixeira, casada com o Sr. Aparecido José Teixeira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Osvaldo do Nascimento
Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era filho do Sr. João do Nascimento e da Sra. Maria Augusta do Nascimento, falecidos. Deixa os filhos: Marcia Regina Carvalho de Sousa casada com Leone de Carvalho Sousa; Damaris do Nascimento; Davi do Nascimento casado com Martinha Cardosa Faria do Nascimento; Tamaris do Nascimento; Raquel do Nascimento casada com Antonio Paulo Marcilio da Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição sala-B, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Valmir Diniz
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho da Sra. Maria Lucia Diniz, falecida era casado com a Sra. Anabel Costa Diniz; deixa os filhos: Vanessa Diniz Carriel, casada com o Sr. Ari Sandro Carriel e Thiago Diniz, casado com a Sra. Carla Custodio de Almeida Diniz. Deixa os netos: Otavio Diniz Carriel; Lorenzo Diniz Carriel e Raphael Custodio Diniz. Deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.