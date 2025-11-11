Sr. Antonio Gerson Silva Santos

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 53 anos, filho do Sr. Jose Lima, falecido e da Sra. Anatilde Ferreira da Silva Santos, era casado com a Professora: Sra. Iraci Ramos Carvalho Santos; deixa os filhos: Gabriel Carvalho Santos e Davi Carvalho Santos. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dalva Correa Zem

Faleceu dia 11/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Ilizeu Elenai Zem. Era filha do Sr. Waldemar Correa e da Sra. Lydia Paschoal Correa, falecidos. Deixa os filhos: Andreia Raquel Zem Trevizani casada com Gilmar Luiz Santiago Trevizani, Michele Zem, Mirele Zem casada com Edielverson Damaceno, Andre Elienai Zem casado com Mirian Raquel de Oliveira Zem. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. José Urbano Sobrinho

Faleceu dia 10/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Teresinha Aparecida Antonelli Urbano. Era filho do Sr. Angelo Urbano e da Sra. Maria Braidoti Urbano, falecidos. Deixa os filhos: Eliana Aparecida Urbano viúva de Francisco Penati; Claudio José Urbano casado com Lucimara Rossi Urbano; Carlos Alberto Urbano casado com Eliana Garcia Urbano; Daniel Urbano casado com Juliana Carvalho Urbano. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.