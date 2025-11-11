Piracicaba já integra o Programa Muralha Paulista desde julho, utilizando as câmeras públicas para aprimorar a segurança. Agora, a cidade avança para um modelo que amplia a participação da sociedade civil. A Acipi foi escolhida pelo coronel Sabino, do Comando de Policiamento do Interior Nove (CPI-9), para atuar como um agente mobilizador, facilitando a adesão da comunidade a essa importante ferramenta de vigilância.

A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) será palco, na próxima segunda-feira (17), do evento "Conectar para Proteger". Esta iniciativa visa apresentar a empresários e moradores a nova etapa do Programa Muralha Paulista, oferecendo a chance de esclarecer dúvidas diretamente com a Polícia Militar e entender como câmeras externas de residências e comércios podem ser integradas ao sistema de monitoramento da corporação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através deste link .

Durante o "Conectar para Proteger", que ocorrerá na sede da Acipi (rua Prudente de Morais, 459), a partir das 14h, os participantes terão a oportunidade de realizar o cadastro de suas câmeras no local. Técnicos da Polícia Militar estarão disponíveis para tirar dúvidas e orientar sobre o processo. Além disso, os aderentes receberão um adesivo de identificação da iniciativa para ser fixado na área externa de seus imóveis ou estabelecimentos comerciais, sinalizando a colaboração com o sistema de segurança.

É crucial destacar que a integração ao sistema é voluntária, gratuita e segue rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Apenas câmeras voltadas para ruas e espaços públicos podem ser incorporadas; imagens internas de residências, empresas ou áreas privadas não serão acessadas pelo sistema, garantindo a privacidade dos cidadãos. Na mesma ocasião, a Polícia Militar também apresentará seu plano estratégico de segurança para o fim de ano em Piracicaba, um período que demanda atenção redobrada.

Mauricio Benato, presidente da Acipi, ressaltou a importância da parceria entre a sociedade civil e as forças de segurança. "A ampliação do Muralha Paulista cria condições para que o cidadão e as empresas contribuam diretamente com o monitoramento urbano. Esse diálogo entre a comunidade, o setor produtivo e a Polícia Militar fortalecem a capacidade de prevenção à criminalidade e amplia o alcance das ações de segurança no município", afirmou Benato, enfatizando o potencial de colaboração para a redução da criminalidade.