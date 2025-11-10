10 de novembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
MORTE SUSPEITA

Ex-lutador do UFC 'Pepey' é encontrado morto em prisão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O Brasil e o mundo das lutas acordaram perplexos com a notícia da morte de 'Pepey', neste domingo.
O Brasil e o mundo das lutas acordaram perplexos com a notícia da morte de 'Pepey', neste domingo.

 O Brasil e o mundo das lutas acordaram em choque neste domingo (9). O ex-lutador brasileiro do UFC, Godofredo “Pepey” Castro, de 38 anos, foi encontrado morto dentro de uma prisão na Flórida (EUA), onde estava preso há quatro meses.

VEJA MAIS

Pepey, que já brilhou nos octógonos e ficou famoso pela garra e pelo jeito explosivo, vivia um dos períodos mais conturbados da vida. Desde o dia 30 de junho, ele estava detido, acusado de violência doméstica contra a esposa, Samara Mello. As autoridades americanas ainda não revelaram como ele morreu, e o caso agora é cercado de mistério, dor e silêncio.

A informação da morte foi confirmada pelo advogado da esposa do lutador, Gaudênio Santiago, que disse que a família foi avisada pelas autoridades norte-americanas.

Samara Mello, a mulher que denunciou o lutador por agressões, agora enfrenta a difícil missão de resolver a burocracia para liberar o corpo e trazer o brasileiro de volta ao país. Conhecido por seu estilo ousado e carismático, Pepey ganhou destaque ao participar da primeira edição do TUF Brasil, em 2012, e logo assinou com o UFC, onde lutou até 2018. Mas a vida fora do cage foi se tornando uma batalha perdida.

Nos últimos anos, Pepey se afastou das competições, enfrentou problemas pessoais, emocionais e financeiros, e acabou preso após uma denúncia pesada de agressão e sequestro feita pela esposa. Samara chegou a publicar fotos com hematomas no rosto, dizendo que sofria calada há meses.

Pepey respondia a várias acusações na Justiça da Flórida, incluindo sequestro com ferimentos, estrangulamento e intimidação da vítima. A fiança foi fixada em US$ 120 mil (cerca de R$ 650 mil), valor que ele não conseguiu pagar.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários