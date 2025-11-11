O prazo para que aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitem a devolução de valores descontados indevidamente de seus benefícios foi estendido até 14 de fevereiro de 2026. A decisão do Governo Federal, anunciada nesta segunda-feira (10) pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS) durante sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, altera o prazo original, que se encerraria em 14 de novembro.

Motivo da Prorrogação e Estimativa de Vítimas

O Ministério da Previdência Social optou pela ampliação do período com o objetivo de garantir que todos os beneficiários afetados pelo esquema de cobranças indevidas possam registrar seus pedidos. A decisão será formalizada nesta terça-feira (11) pelo ministro Wolney Queiroz.

Até o momento, cerca de 3,7 milhões de beneficiários já receberam ressarcimento, totalizando R$ 2,5 bilhões em valores devolvidos. Contudo, o governo estima que ainda existam 4,8 milhões de aposentados e pensionistas que têm direito à devolução e que ainda não a solicitaram.