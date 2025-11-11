A ansiedade de milhares de candidatos que buscam uma vaga no serviço público federal chega ao fim nesta quarta-feira (12). O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2025, conhecido como o "Enem dos Concursos", divulgará a tão esperada lista de convocados para a prova discursiva, marcando um passo crucial na jornada dos participantes em todo o país.

Para acessar o desempenho individual na prova objetiva, os candidatos deverão visitar a página oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O acesso é feito na área do candidato, exigindo o login com CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br. Lá, será possível visualizar a pontuação detalhada por área de conhecimento, a nota total obtida e a classificação preliminar, informações essenciais para os próximos desafios. É fundamental ter em mãos os dados de acesso para garantir a consulta.