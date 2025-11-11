A ansiedade de milhares de candidatos que buscam uma vaga no serviço público federal chega ao fim nesta quarta-feira (12). O Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2025, conhecido como o "Enem dos Concursos", divulgará a tão esperada lista de convocados para a prova discursiva, marcando um passo crucial na jornada dos participantes em todo o país.
VEJA MAIS:
- Bebel repudia projeto de Helinho: 'desumano'; entenda polêmica
- Dia 20 de novembro é feriado ou ponto facultativo? Descubra agora
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Para acessar o desempenho individual na prova objetiva, os candidatos deverão visitar a página oficial da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. O acesso é feito na área do candidato, exigindo o login com CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br. Lá, será possível visualizar a pontuação detalhada por área de conhecimento, a nota total obtida e a classificação preliminar, informações essenciais para os próximos desafios. É fundamental ter em mãos os dados de acesso para garantir a consulta.
Com a divulgação dos resultados da primeira fase, o cronograma do CPNU avança rapidamente. A próxima grande etapa é a prova discursiva, agendada para o dia 7 de dezembro. Antes disso, entre 13 e 19 de novembro, os candidatos aprovados deverão realizar o envio de seus títulos, um componente importante da avaliação. Em seguida, de 8 a 17 de dezembro, serão realizados os procedimentos de heteroidentificação, destinados aos candidatos que concorrem às cotas raciais, e a avaliação biopsicossocial para as vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PcD).
A expectativa para os resultados preliminares da Avaliação de Títulos está marcada para 2 de janeiro de 2026, enquanto a primeira lista de classificação geral será divulgada em 30 de janeiro. É imprescindível que todos os participantes mantenham-se vigilantes e acompanhem de perto as publicações tanto no site da FGV quanto no Diário Oficial da União, pois o cumprimento de cada prazo é de responsabilidade exclusiva do candidato.