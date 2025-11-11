O União Vila Fátima, representante de Piracicaba na Liga Desportiva Piracicabana, encerrou sua participação no Campeonato Amador de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol (FPF). Jogando neste domingo (09) em Bragança Paulista, a equipe sofreu uma derrota de 2 a 0 para o time da casa, o Vila Aparecida, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final.

A equipe piracicabana sofreu um gol em cada tempo da partida. Como o União Vila Fátima havia vencido o confronto de ida por apenas 1 a 0, em jogo realizado no município de Rio das Pedras, o placar agregado confirmou a eliminação da equipe da competição. O Vila Aparecida avança para a fase semifinal.

Esta foi a terceira participação consecutiva do União Vila Fátima no Amador do Estado. A equipe foi eliminada nas quartas de final em 2023, 2024 e 2025. No ano passado foi eliminado pelo Bandeirante, time campeão da edição.

Declarações do Capitão