O União Vila Fátima, representante de Piracicaba na Liga Desportiva Piracicabana, encerrou sua participação no Campeonato Amador de São Paulo, da Federação Paulista de Futebol (FPF). Jogando neste domingo (09) em Bragança Paulista, a equipe sofreu uma derrota de 2 a 0 para o time da casa, o Vila Aparecida, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final.
A equipe piracicabana sofreu um gol em cada tempo da partida. Como o União Vila Fátima havia vencido o confronto de ida por apenas 1 a 0, em jogo realizado no município de Rio das Pedras, o placar agregado confirmou a eliminação da equipe da competição. O Vila Aparecida avança para a fase semifinal.
Esta foi a terceira participação consecutiva do União Vila Fátima no Amador do Estado. A equipe foi eliminada nas quartas de final em 2023, 2024 e 2025. No ano passado foi eliminado pelo Bandeirante, time campeão da edição.
Declarações do Capitão
Henrique Biskui, camisa 9 e capitão do União Vila Fátima, comentou sobre a relevância de disputar o campeonato da FPF. Ele destacou que a importância transcende as quatro linhas do campo e atinge a comunidade do Vila Fátima.
"A importância não só está dentro, tem dentro do campo, mas tem logo o Vila Fátima, que é a nossa comunidade. Essa luta, essa garra, essa lealdade, a gente traz tudo o que eles nos trazem de bom para dentro do campo," afirmou Biskui em entrevista ao Jornal Correio de Atibaia.
O capitão, que é ex-jogador do XV de Piracicaba, mencionou o objetivo de conquistar um título com o União Vila Fátima e honrar a cidade, citando sua experiência anterior: "Eu procuro buscar o que eu deixei lá para trás aqui dentro do Fátima, que é a minha história, que é a minha vida.", completou.
Confrontos semifinais definidos
Com o avanço do Vila Aparecida, os confrontos da semifinal do Estadual de Amadores foram definidos para os próximos dois finais de semana, que compreendem os dias 15, 16, 22 e 23 de novembro.
Em um dos duelos, o União FC de Atibaia enfrentará o Batatais SC/Nuporanga, com o primeiro jogo marcado para Nuporanga e a partida de volta sendo realizada em Atibaia. O outro confronto da semifinal será entre o CA Bandeirante de Brodowski e o EC Vila Aparecida de Bragança Paulista; o primeiro jogo ocorrerá em Bragança Paulista e o segundo será disputado em Brodowski.
A grande decisão da competição está prevista para o dia 7 de dezembro.