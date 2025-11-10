Uma importante mudança na legislação de trânsito brasileira está abrindo portas para milhares de cidadãos de baixa renda: a CNH Social. Sancionada em junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e em vigor desde 12 de agosto de 2025, a nova lei federal permite que pessoas elegíveis obtenham sua primeira Carteira Nacional de Habilitação de forma totalmente gratuita. A iniciativa visa não apenas facilitar o acesso à mobilidade, mas também impulsionar a inclusão social e profissional, removendo uma barreira financeira significativa para muitos brasileiros.

O programa, que não cria um novo tipo de documento, mas sim uma nova modalidade de emissão sem custos, é financiado por uma parcela dos recursos arrecadados com multas de trânsito. Essa medida garante que os custos integrais do processo de habilitação sejam cobertos, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de prova (inclusive uma segunda tentativa, se necessário) e a taxa de emissão da CNH. Além disso, a carteira obtida pela CNH Social tem a mesma validade legal de qualquer outra, permitindo inclusive o exercício de atividades remuneradas, desde que cumpridos os requisitos específicos para cada categoria profissional.

Quem Pode Se Beneficiar e Como Se Inscrever