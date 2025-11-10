O homem que sempre encontrou liberdade nas alturas se preparava, mais uma vez, para fazer o que mais amava: voar. O vento soprava leve no Morro Azul e Elgino sorria, confiante — sem imaginar que aquele seria seu derradeiro voo.

As imagens do último voo de Elgino Viana das Neves, de 70 anos, que morreu neste domingo após cair com seu parapente em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, são de cortar o coração.

No vídeo registrado minutos antes da tragédia, Elgino aparece ajustando o parapente, olhando o horizonte com o mesmo brilho nos olhos de quem carrega uma paixão verdadeira. Amigos dizem que ele parecia em paz, sereno, como se o céu o chamasse para uma despedida silenciosa.

Durante o voo, o experiente praticante caiu na zona rural, acabou colidindo contra um barranco e depois com uma pedra, sofrendo ferimentos graves. O impacto foi brutal. Equipes de resgate correram contra o tempo, e Elgino ainda chegou a receber atendimento, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A notícia abalou profundamente familiares, amigos e a comunidade de esportistas da região. “Ele era apaixonado por voar. Sempre dizia que o céu era o lugar onde se sentia mais vivo”, contou um colega emocionado.