Uma notícia aguardada com grande expectativa pela saúde pública brasileira pode se concretizar ainda em novembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sinalizou que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, tem grandes chances de receber aprovação a partir desta semana. A informação foi divulgada na última sexta-feira (7) em uma coletiva de imprensa, onde a agência reforçou o caráter prioritário da análise deste imunizante, que representa um avanço crucial no combate à doença no país.
A urgência na avaliação da vacina do Butantan reflete um esforço mais amplo da Anvisa para otimizar seus processos. O diretor Daniel Pereira explicou que a análise do imunizante é um "processo prioritário para a agência", e que reuniões com um comitê de especialistas foram realizadas na semana passada para dirimir dúvidas técnicas. A expectativa é que uma conclusão e a autorização de registro ocorram na primeira quinzena de novembro, ou em poucos dias além, após "muitas horas" de discussão técnica com apoio de especialistas externos. Vale ressaltar que, até o momento, não há solicitações de registro de outros imunizantes contra a dengue por parte de outros laboratórios.
Essa agilidade é parte de uma estratégia maior da Anvisa para desburocratizar e acelerar a chegada de novos medicamentos e produtos biológicos ao mercado. A agência enfrenta um desafio crescente: um aumento constante de aproximadamente 10% nas petições de novos registros, o que tem levado a atrasos que podem chegar a três anos para algumas análises. Atualmente, a fila de espera da Anvisa conta com cerca de 1.100 medicamentos sintéticos e aproximadamente 100 produtos biológicos aguardando avaliação.
Cenário da Dengue em Piracicaba
Em Piracicaba, a Vigilância Epidemiológica (VE) municipal divulgou dados que, embora mostrem uma redução em comparação com o ano passado, ainda demandam atenção. De 1º de janeiro a 24 de outubro de 2025, o município registrou 24.372 notificações para a doença, resultando em 5.922 casos positivos e, lamentavelmente, 5 óbitos. Para contextualizar, no mesmo período de 2024, a cidade havia contabilizado 29.384 casos confirmados e 16 mortes, a partir de 63.305 notificações. Já em 2023, foram 2.926 confirmações e 3 óbitos.
A campanha de vacinação local segue ativa, imunizando crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A UBS Centro, na Avenida França, 227, Jardim Europa, oferece horário estendido, das 17h às 20h, exigindo documento com foto e Cartão Nacional do SUS para a aplicação das duas doses, com intervalo de três meses.