Uma notícia aguardada com grande expectativa pela saúde pública brasileira pode se concretizar ainda em novembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sinalizou que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, tem grandes chances de receber aprovação a partir desta semana. A informação foi divulgada na última sexta-feira (7) em uma coletiva de imprensa, onde a agência reforçou o caráter prioritário da análise deste imunizante, que representa um avanço crucial no combate à doença no país.

A urgência na avaliação da vacina do Butantan reflete um esforço mais amplo da Anvisa para otimizar seus processos. O diretor Daniel Pereira explicou que a análise do imunizante é um "processo prioritário para a agência", e que reuniões com um comitê de especialistas foram realizadas na semana passada para dirimir dúvidas técnicas. A expectativa é que uma conclusão e a autorização de registro ocorram na primeira quinzena de novembro, ou em poucos dias além, após "muitas horas" de discussão técnica com apoio de especialistas externos. Vale ressaltar que, até o momento, não há solicitações de registro de outros imunizantes contra a dengue por parte de outros laboratórios.