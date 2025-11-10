10 de novembro de 2025
MAIS DE MIL PEDIDOS

Número de medidas protetivas dispara em Piracicaba em 2025

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O número já supera o total de medidas emitidas em todo o ano de 2024
O número já supera o total de medidas emitidas em todo o ano de 2024

Entre janeiro e outubro deste ano, Piracicaba registrou mais de mil medidas protetivas de urgência concedidas a mulheres em situação de violência doméstica. O número já supera o total de medidas emitidas em todo o ano de 2024.

Os dados são da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que também contabilizou mais de sete mil rondas preventivas e visitas de acompanhamento a vítimas com medidas em vigor.

Saiba Mais:

De acordo com a coordenadora da Patrulha, Ana Paula Rocha Bigelli, o crescimento das medidas está relacionado tanto à continuidade dos casos de violência quanto ao maior acesso das mulheres aos canais de denúncia e proteção previstos em lei.

Criada em 2017, a Patrulha Maria da Penha atua na fiscalização e no monitoramento das medidas protetivas, em parceria com o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) e outros órgãos municipais. Neste ano, o trabalho passou a contar com o Sistema Sentry SOS – Muralha Digital, que conecta o botão do pânico ao sistema de monitoramento da GCM, possibilitando resposta mais rápida em ocorrências emergenciais.

Canais de apoio:

  • Patrulha Maria da Penha: (19) 99794-8864
  • Guarda Civil Metropolitana: 153 (24h)
  • Delegacia da Mulher: (19) 3433-7022 (24h)
  • CRAM: (19) 3374-7499
  • Central de Atendimento à Mulher: 180 (24h)

