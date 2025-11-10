Entre janeiro e outubro deste ano, Piracicaba registrou mais de mil medidas protetivas de urgência concedidas a mulheres em situação de violência doméstica. O número já supera o total de medidas emitidas em todo o ano de 2024.

Os dados são da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que também contabilizou mais de sete mil rondas preventivas e visitas de acompanhamento a vítimas com medidas em vigor.

