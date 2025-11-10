Sra. Alice de Campos Mariano Leite
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Campos e da Sra. Ana Teles de Campos, era viúva do Sr. Jose Luis Mariano Leite; deixa os filhos: Noemi Mariano Leite Varella Lopes, casada com o Sr. Vanderlei Varella Lopes; Simone Mariano Leite Correia, casada com o Sr. Celso Correia dos Santos; Wilian Mariano Leite, casado com a Sra. Franciele Gomes de Souza; Edimeia Mariano Leite e Luceia Mariano Leite. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Dr. Antonio Carlos De Carvalho Pinto
Faleceu dia 10/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Elisabete Maria Silva Ramos de Carvalho Pinto. Era filho do Sr. Joaquim Roberto de Carvalho Pinto e da Sra. Maria Christina de Carvalho Pinto, falecidos. Deixa os filhos: Ana Flavia de Carvalho Pinto casada com Alexandre de Leon Jardim, Cristiano de Carvalho Pinto casado com Glaucia Landahl de Carvalho Pinto. Deixa 4 netos, 1 bisneto, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 08h00 até as 12h00, em seguida ocorrerá a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Antonio Domingos Zacarias
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Luiz Zacarias e da Sra. Assunta Dilio Zacarias, era casado com a Sra. Donadila de Souza Zacarias; deixa os filhos: Rogério de Souza Zacarias, casado com a Sra. Tatiane Marinho Zacarias e Juliano de Souza Zacarias, casado com a Sra. Maria de Fatima Alves Zacarias. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Carlos Rodrigues Montoro
Faleceu dia 05/11/2025, nesta cidade, contava 70 anos, filho dos finados Sr. Alberto Montoro e da Sra. Terezinha Rodrigues, deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 15h15 no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Carmen Rubia Lucas
Faleceu dia 10/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 87 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Martins. Era filha do Sr. João Rubia Morales e da Sra. Maria Lucas Y Lucas, falecidos. Deixa os filhos: Sérgio Roberto Martins, Edenilson Martins, já falecido e Maria Aparecida Martins Sbravatti, Fátima Valquiria Martins Americo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Claudemir Roberto da Silva
Faleceu dia 08/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 63 anos idade e era casado com a Sra. Maria de Lourdes Cruz da Silva. Era filho do Sr. João Santos da Silva e da Sra. Dalarina Bandeira da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Daiane Cristina da Silva Lima casada com Adriano Pinto de Lima, Karina Rosana da Silva Oliveira casada com Carlos Alexandre de Oliveira, Jean David da Silva casado com Mislaineda Silva Krik e Marcos Vinicius da Silva. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Municipal de Mombuca. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Conceição Apparecida Basso Boaretto
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade e era viúva do Sr. João Boaretto. Era filha do Sr. João F. Basso e da Sra. Ida Angolini Basso, falecidos. Deixa os filhos; João José Boaretto casado com Eliane Conceição Galdi Boaretto e Marco Antonio Boaretto. Deixa 02 netos, 02 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Edinaldo Artur Ferreira
Faleceu dia 08/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era casado com a Sra. Clotilde Eliete Montagner Ferreira. Era filho do Sr. José Ferreira, falecido e da Sra. Lourdes Breda Ferreira. Deixa os filhos: Gabriela Montagner Ferreira, Gustavo Montagner Ferreira casado com Viviane Camila Perin Ferreira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Herminio Cezarino
Faleceu anteontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Pedro Cezarino e da Sra. Thereza Gozzer, era casado com a Sra. Terezinha de Jesus Cezarino; deixa os filhos: Sonia Aparecida Cezarino e Reinaldo Cezarino, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras - SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Huender Aparecido Cerchiaro
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 47 anos, filho do Sr. Luiz Aparecido Cerchiaro e da Sra. Maria Antonio Cerchiaro, era casado com a Sra. Lucineia Tomaz Cerchiaro. Deixa a filha: Adriele Tomaz Alexandre, as netas:Laura e Lorena, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Katia Marques de Oliveira Correia
Faleceu dia 08/11/2025, nesta cidade, contava 48 anos, filha dos finados Sr. Mauro Marques de Oliveira e da Sra. Vera Lucia Pallaria de Oliveira; deixa os filhos: Marina; Bruno e Suellen. Deixa a neta Ana Julia, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Cemitério Necrópole do Campo Santo da cidade de Guarulhos - SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Jaime Benedito Tomaz
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Francisco Tomaz e da Sra. Laurinda Sanches Tomaz, era casado com a Sra. Benedita Aparecida Matias Tomaz; deixa os filhos: Eliana Matias Tomaz Romero, casada com o Sr. Raimundo Aparecido Romero; Jaime Luis Tomaz, casado com a Sra. Rafaela Salvato; Elisangela Sanches Tomaz e Elizandra Maria Tomaz; casada com o Sr. Evandro. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Josefa de Macedo Barbosa
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Pedro de Macedo e da Sra. Rita Maria Eliza, era viúva do Sr. Noel Barbosa. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Jordelina Frutuoso Zambello
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Frutuoso e da Sra. Angelina Magro, era viúva do Sr. Edgard Zambello; deixa os filhos: Elaine Zambello, casada com o Sr. Ailton dos Santos e Edmur Zambello, casado com a Sra. Maria Luisa Gerosa Zambello. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Maria Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Pereira Leite e da Sra. Escolastica Francisca Leite, era casado com a Sra. Cecilia Regina Pereira; deixa os filhos: Ana Lucia Pereira e Antonio Marcos Pereira, casado com a Sra. Cristiane Regina Ortiz Pereira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Manoel Correa
Faleceu dia 08/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Zulmira Pedroso Correa. Era filho do Sr. Roberto Correa e da Sra. Julia Moral, falecidos. Deixa os filhos: Antonio Marcos Correa; Fernando Correa; Alexandre Correa; Ana Paula Correa; Paulo Sergio Correa; Adriana Correa; Rogerio Correa; Andreia Correa. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 às 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Moacyr de Toledo Piza
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Alfredo de Toledo Piza e da Sra. Donaria Toledo de Moraes, era casado com a Sra. Ana Rosa Gonçalves de Toledo Piza. Deixa filhos, genros, noras, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 13h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 14h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Merido Francisco da Silva
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Charqueada, aos 87 anos de idade e era viúvo da Sra. Benedicta libaine da Silva. Era filho do Sr. Benedito Francisco da Silva e da Sra. Maria Joana da Silva, falecidos. Deixa os filhos: Aparecido Carlos da Silva; Moacir Donizeti Libaine da Silva; Adalto Francisco da Silva; Deonires Francisca da Silva Piassa; Vilson Francisco da Silva. Deixa netos, bisnetos, genro, noras e familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Nair Eleodora Leopoldo
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Armelindo Leopoldo. Era filha do Sr. Antônio Eleodora da Silva e da Sra. Ana Joaquina Nogueira, falecidos. Deixa os filhos: Cirso Leopoldo casado com Fatima Conceição da Silva Leopoldo, Ivone Leopoldo Martins viúva de Darci Martins Guimarães, José Aparecido Leopoldo casado com Maria Helena de Freitas Leopoldo, Ermelindo Jorge Leopoldo casado com Elizabete Aparecida Leopoldo, Claudenir Leopoldo, Gilmar Leopoldo casado com Rosimeire Oliveira Leopoldo, Maria Aparecida Leopoldo dos Santos casada com Ademir José dos Santos. Deixa, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Neusa Aparecida Zocca Collegari
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 66 anos, filha dos finados Sr. Antenor Zocca e da Sra. Genoefa Bortolin Zocca, era casada com o Sr. Luiz Carlos Collegari; deixa os filhos: Antenor Carlos Collegari e Andreia Collegari Custodio, casada com o Sr. Adriano Benedito Custodio. Deixa o neto Otavio, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Paulo Martins da Silveira Junior
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. Paulo Martins da Silveira e da Sra. Geni Severino da Silveira, era casado com a Sra. Cilene Maria Merloto da Silveira; deixa os filhos: Paulo Martins da Silveira Netto; Bruna Cilene Martins da Silveira, casada com o Sr. Douglas Cardoso de Siqueira e Danyelle Martins da Silveira, casada com o Sr. Matheus Ferreira Moraes Baptista. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Pedro Paulo Pereira
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Arlindo Pereira Dias e da Sra. Maria Filomena Pereira Dias, era casado com a Sra. Edna da Silva Ferreira; deixa a filha: Patricia Di Nizio. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, da sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Rita Helena Antonio de Oliveira
Faleceu dia 07/11/2025 na cidade de Paraty, aos 69 anos de idade e era casada com o Sr. João da Graça Zelbino da Silva. Era filha do Sr. Benedito Antonio e da Sra. Iracildes de Souza Antonio, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e o seu sepultamento ocorreu dia 09/11/2025 as 10:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Rubens Cabral
Faleceu ontem, na cidade de Rio das Pedras/SP, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Armando Cabral e da Sra. Antonia Manoel Cabral, era viúvo da Sra. Santa Fioravante Cabral; deixa os filhos: Gilson Rubens Cabral; Silvana Cabral, casada com o Sr. Jurandir; Adilson Cabral e Raquel Cilene Cabral Rodrigues, casada com o Sr. Celso. Deixa netos,demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/ SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Santa Otilia Soares Segalla
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 65 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Benedito Segalla. Era filha do Sr. Jose Ilydio Soares (falecido) e da Sra. Theresa Branco Soares. Deixa os filhos: Moises Antonio Segalla casado com Damaris Lemes de Freitas, Tatiane Cristina Segalla casada com Danilo Felippe Batista e Debora Graziela Segalla. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/11/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Silvia Regina Sottopietro Pereira
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Rio das Pedras, aos 55 anos de idade e era casada com o Sr. Moises Elias Pereira. Era filha do Sr. Antenor Sottopietro (falecido) e da Sra. Catarina Isabel Ambroseto Sottopietro. Deixa a filha: Luana Pereira. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Wilma Pacheco de Oliveira Baltazar
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade, era viúva do Sr. Manoel Jesuino Baltazar. Era filha do Sr. Manoel Pacheco e da Sra. Durvalina de Oliveira Pacheco, falecidos. Deixa os filhos: Clodoaldo de Oliveira Baltazar, Claudio de Oliveira Baltazar casado com Eliane Aparecida Bombo Baltazar. Deixa netos: Daiane Angelica Baltazar, Guilherme Henrique Bombo Baltazar, Christian Lucas Mezelani Baltazar, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/11/2025 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Yolanda Maria de Camargo
Faleceu dia 09/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúva do Sr. João Ortiz de Camargo. Era filha do Sr. Augusto Mancini e da Sra. Laura Garcia Mancini, falecidos. Deixa os filhos: Claudia Aparecida de Camargo, Claudiano Aparecido de Camargo, Claudirlei Aparecido de Camargo (falecido). Deixa 02 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/11/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.