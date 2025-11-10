Sra. Alice de Campos Mariano Leite

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Campos e da Sra. Ana Teles de Campos, era viúva do Sr. Jose Luis Mariano Leite; deixa os filhos: Noemi Mariano Leite Varella Lopes, casada com o Sr. Vanderlei Varella Lopes; Simone Mariano Leite Correia, casada com o Sr. Celso Correia dos Santos; Wilian Mariano Leite, casado com a Sra. Franciele Gomes de Souza; Edimeia Mariano Leite e Luceia Mariano Leite. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Dr. Antonio Carlos De Carvalho Pinto

Faleceu dia 10/11/2025 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casado com a Sra. Elisabete Maria Silva Ramos de Carvalho Pinto. Era filho do Sr. Joaquim Roberto de Carvalho Pinto e da Sra. Maria Christina de Carvalho Pinto, falecidos. Deixa os filhos: Ana Flavia de Carvalho Pinto casada com Alexandre de Leon Jardim, Cristiano de Carvalho Pinto casado com Glaucia Landahl de Carvalho Pinto. Deixa 4 netos, 1 bisneto, familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, a partir das 08h00 até as 12h00, em seguida ocorrerá a cerimônia de homenagens póstumas no mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Domingos Zacarias

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Luiz Zacarias e da Sra. Assunta Dilio Zacarias, era casado com a Sra. Donadila de Souza Zacarias; deixa os filhos: Rogério de Souza Zacarias, casado com a Sra. Tatiane Marinho Zacarias e Juliano de Souza Zacarias, casado com a Sra. Maria de Fatima Alves Zacarias. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.